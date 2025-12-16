Il singolo è contenuto nell’album Schiena, uscito nel 2013. L’artista ha scherzosamente scritto su Instagram: “È avvenuto il miracolo!! Non me lo aspettavo da Babbo Natale. Ringrazio tutti gli elfi”

EMMA MARRONE, il successo su spotify Il brano L’amore non mi basta, contenuto nell’album Schiena uscito nell’aprile del 2013, ha tagliato un nuovo incredibile traguardo raggiungendo il primo posto nella classifica giornaliera dei brani più ascoltati in Italia. Grazie al successo social, la canzone ha iniziato una vertiginosa scalata superando anche hit come All I Want For Christmas Is You di Mariah Carey (FOTO). Parallelamente, la canzone ha fatto ritorno nella classifica settimanale FIMI conquistando la trentaduesima posizione. La cantante ha commento il primo posto con un post sul profilo Instagram che conta più di sei milioni di follower che ogni giorno seguono la sua vita: "Ho messo su il pigiama di flanella natalizio ed è avvenuto il miracolo!! Non me lo aspettavo da Babbo Natale. Ringrazio tutti gli elfi”. Al momento la canzone conta più di venticinque milioni di streaming su Spotify, mentre il videoclip ufficiale vanta più di cinquanta milioni di visualizzazioni su YouTube. Approfondimento Emma ospite a X Factor 2025 canta Brutta storia e Apnea. VIDEO

Distribuito nel 2013, Schiena è uno degli album più amati dell’artista. Il lavoro, certificato con ben tre dischi di platino, contiene anche i singoli Amami, Dimentico tutto, Trattengo il fiato e La mia città, quest’ultimo presentato in gara sul palco di Copenaghen in occasione della 59esima edizione dell’Eurovision Song Contest. Nel corso della carriera Emma ha conquistato sedici dischi d’oro e trentanove dischi di platino Approfondimento Emma annuncia il ritorno live, le date dei concerti a Roma e Milano