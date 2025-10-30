Emma ospite a X Factor 2025 canta Brutta storia e Apnea. VIDEO

Ospite d’eccezione del secondo Live, Emma torna a X Factor per presentare l’inizio della sua nuova fase artistica. Sulle note di “Brutta Storia” e "Apnea" infiamma il palco dell’X Factor Arena e fa i complimenti ai giudici per il lavoro con i concorrenti in gara

Consacrata come una delle voci più amate del panorama musicale italiano, Emma torna a calcare il palco di X Factor Arena, un palco che conosce bene e dove per anni si è contraddistinta come giudice e mentore dei concorrenti in gara, ad accoglierla nella grande famiglia di X Factor (QUI LA DIRETTA), la padrona di casa Giorgia, i quattro giudici e il pubblico.

"State facendo un bellissimo lavoro con i ragazzi"

Conclusa la performance Emma abbraccia Giorgia e manda baci ai suoi amici in giuria: "State facendo un bellissimo lavoro con i ragazzi". E intervistata dalla collega conduttrice racconta del suo presente: "Sto scrivendo, con calma, le cose bisogna farle quando si è pronti". Dopodiché invita ufficialmente Giorgia a cantare insieme a lei in occasione delle sue prossime date: "Tu vieni a cantare con me, scegli quando, voglio condividere con gli amici che ci sono sempre stati questo momento".

un'artista da record

La cantautrice pop-rock, icona della musica italiana, è un’artista da record: nel corso di oltre 15 anni di carriera ha duettato e collaborato con i più importanti artisti italiani e ha ricevuto moltissimi riconoscimenti, tra cui 1 Venice Music Award, 1 TRL Award, 3 MTV Awards, 15 Wind Music Awards per le vendite dei suoi album, singoli e live, premiati come dischi d'oro, di platino e multiplatino, oltre che varie candidature agli MTV Europe Music Awards e ai World Music Award.



Ad ottobre 2025 Emma inaugura un nuovo capitolo della sua carriera, pubblicando il singolo Brutta Storia e annunciando per l’estate 2026 due grandi Live agli Ippodromi di Roma (2 luglio – Ippodromo delle Capannelle) e Milano (9 settembre – Ippodromo Snai San Siro).



Instancabile dal punto di vista artistico e umano, Emma è anche da sempre impegnata nel sociale come testimonial di importanti battaglie e non si è mai tirata indietro nel sostenere cause importanti sia come portavoce di varie associazioni sia attraverso i temi trattati nei suoi brani.