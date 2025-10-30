X Factor 2025, Emma ospite del secondo Live Show. DIRETTA

Dopo l’emozionante debutto della scorsa settimana (e l'eliminazione dei Copper Jitters), è iniziata la seconda puntata dei Live Show di X Factor 2025 (SPECIALE), lo show Sky Original prodotto da Fremantle dove i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi valutano gli 11 artisti rimasti in gara (TUTTI I CONCORRENTI–COME VOTARE), che affrontano due manche. I meno votati si sfideranno poi nello scontro finale a colpi di cavalli di battaglia.

Oggi, giovedì 30 ottobre alle ore 21:15 su Sky e in streaming su NOW (e comunque sempre disponibile on demand e su Sky Go, e in chiaro il martedì successivo alle ore 21:30 su TV8), in diretta dall’X Factor Arena al Teatro Repower di Assago con la conduzione di Giorgia, i talenti si esibiscono nei seguenti brani:

· Squadra Achille Lauro :

- LAYANA: Amandoti di CCCP – Fedeli alla Linea

- eroCaddeo: Sere Nere di Tiziano Ferro

· Squadra Francesco Gabbani :

- tellynonpiangere: Abissale di Tananai

- MICHELLE: Next to Me di Imagine Dragons

- PierC: Locked Out of Heaven di Bruno Mars

· Squadra Jake La Furia :

- TOMASI: Kurt Cobain di Brunori Sas

- AMANDA: No Time To Die di Billie Eilish

- DELIA: Pink Soldiers di 23, rivista in chiave originale

· Squadra Paola Iezzi :

- VISCARDI: Purple Rain di Prince and the Revolution

- rob: Ti sento di Matia Bazar

- MAYU: Unconditionally di Katy Perry

Ospite d’eccezione è Emma, che torna a X Factor per presentare l’inizio della sua nuova fase artistica anticipato dal nuovo singolo Brutta Storia, che unisce un sound pop contemporaneo e una forte impronta cantautorale, esaltando la rinnovata vocalità e la forza interpretativa che da sempre contraddistinguono l’artista. Emma, una delle voci più amate del panorama musicale italiano, introduce anche i due grandi live in programma nell’estate 2026 agli Ippodromi di Roma (2 luglio– Ippodromo delle Capannelle) e di Milano (9 settembre – Ippodromo Snai San Siro).

È tornato anche l’appuntamento con Ante Factor, condotto per la prima volta da Mariasole Pollio, che in diretta dal backstage ha catturato l’adrenalina e le emozioni dei protagonisti.

Il dietro le quinte continua con X Factor Daily, la striscia quotidiana in onda dal lunedì al venerdì alle ore 19:40 su Sky Uno e in streaming su NOW che racconta le prove, le assegnazioni e la preparazione in studio dei brani.

Il mercoledì non manca neppure l’appuntamento alle ore 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW di Road to X Factor 2025, che ripercorre il percorso dei concorrenti con le esibizioni pù belle e i momenti chiave della settimana, fino al nuovo Live Show.