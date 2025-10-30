X Factor 2025, Emma ospite del secondo Live Show. DIRETTA
I giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi valutano gli 11 artisti rimasti in gara, che affrontano due manche con Giorgia alla conduzione. I meno votati si sfideranno poi nello scontro finale a colpi di cavalli di battaglia. Ospite d’eccezione è Emma, che presenta il nuovo singolo Brutta Storia e introduce i due grandi live in programma nell’estate 2026 a Roma e a Milano
Dopo l’emozionante debutto della scorsa settimana (e l'eliminazione dei Copper Jitters), è iniziata la seconda puntata dei Live Show di X Factor 2025 (SPECIALE), lo show Sky Original prodotto da Fremantle dove i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi valutano gli 11 artisti rimasti in gara (TUTTI I CONCORRENTI–COME VOTARE), che affrontano due manche. I meno votati si sfideranno poi nello scontro finale a colpi di cavalli di battaglia.
Oggi, giovedì 30 ottobre alle ore 21:15 su Sky e in streaming su NOW (e comunque sempre disponibile on demand e su Sky Go, e in chiaro il martedì successivo alle ore 21:30 su TV8), in diretta dall’X Factor Arena al Teatro Repower di Assago con la conduzione di Giorgia, i talenti si esibiscono nei seguenti brani:
· Squadra Achille Lauro:
- LAYANA: Amandoti di CCCP – Fedeli alla Linea
- eroCaddeo: Sere Nere di Tiziano Ferro
· Squadra Francesco Gabbani:
- tellynonpiangere: Abissale di Tananai
- MICHELLE: Next to Me di Imagine Dragons
- PierC: Locked Out of Heaven di Bruno Mars
· Squadra Jake La Furia:
- TOMASI: Kurt Cobain di Brunori Sas
- AMANDA: No Time To Die di Billie Eilish
- DELIA: Pink Soldiers di 23, rivista in chiave originale
· Squadra Paola Iezzi:
- VISCARDI: Purple Rain di Prince and the Revolution
- rob: Ti sento di Matia Bazar
- MAYU: Unconditionally di Katy Perry
Ospite d’eccezione è Emma, che torna a X Factor per presentare l’inizio della sua nuova fase artistica anticipato dal nuovo singolo Brutta Storia, che unisce un sound pop contemporaneo e una forte impronta cantautorale, esaltando la rinnovata vocalità e la forza interpretativa che da sempre contraddistinguono l’artista. Emma, una delle voci più amate del panorama musicale italiano, introduce anche i due grandi live in programma nell’estate 2026 agli Ippodromi di Roma (2 luglio– Ippodromo delle Capannelle) e di Milano (9 settembre – Ippodromo Snai San Siro).
È tornato anche l’appuntamento con Ante Factor, condotto per la prima volta da Mariasole Pollio, che in diretta dal backstage ha catturato l’adrenalina e le emozioni dei protagonisti.
Il dietro le quinte continua con X Factor Daily, la striscia quotidiana in onda dal lunedì al venerdì alle ore 19:40 su Sky Uno e in streaming su NOW che racconta le prove, le assegnazioni e la preparazione in studio dei brani.
Il mercoledì non manca neppure l’appuntamento alle ore 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW di Road to X Factor 2025, che ripercorre il percorso dei concorrenti con le esibizioni pù belle e i momenti chiave della settimana, fino al nuovo Live Show.
Ante Factor, Achille Lauro con LAYANA ed eroCaddeo
"Non mi metto in competizione, cerco di dare consigli ai ragazzi da persona che ha un po' pù di esperienza. La musica è bella, perché non conta l'età, e in gara sono tutti meritevoli", dichiara il giudice Achille Lauro ai microfoni di Ante Factor. "L'emozione è tanta, ma io sono molto carica di salire sul palco", aggiunge LAYANA, che Achille Lauro chiama con affetto "Simba" come il protagonista de Il Re Leone, che in una scena deve farsi coraggio. "Non vedo l'ora di salire sul palco", ribadisce eroCaddeo.
PierC al piano porta Rocket Man di Elton John all’esordio dei Live Show
Non si era lasciato sorprendere dall’emozione dell’esordio ai Live Show PierC, membro della squadra di Francesco Gabbani, che aveva suonato al pianoforte il brano Rocket Man di Elton John.
Ovazione per DELIA con il mash-up di Signor tenente e di Brucia la terra
Nel primo Live Show l'artista catanese DELIA, membro della squadra di Jake La Furia, aveva ricevuto l'ovazione del pubblico grazie al mash-up di Signor tenente di Giorgio Faletti e di Brucia la terra di Nino Rota e Kaballà.
L'opening super pop di Giorgia accende i Live Show
A X Factor 2025 c’è un'indiscutibile star: la padrona di casa Giorgia, che la scorsa settimana aveva inaugurato i Live Show con un opening superpop. Per lei, mash-up sulle note di The Way You Make Me Feel di Michael Jackson, del suo brano Il mio giorno migliore e ancora della canzone We Found Love di Rihanna feat. Calvin Harris.
X Factor 2025, eliminati i Copper Jitters ai primi Live Show
Nel primo Live Show, i Copper Jitters (membri della squadra di Achille Lauro) avevano sfidato AMANDA a colpi di cavalli di battaglia, ma non avevano avuto la meglio. Prima di abbandonare il palco, i talenti avevano ringraziato per non solo per la possibilità ricevuta e per i complimenti, ma anche per le critiche: "Faremo tesoro di tutto".
Road to X Factor 2025, i momenti clou
X Factor Daily, il dietro le quinte di X Factor 2025
Ante Factor con Mariasole Pollio
Emma, ospite speciale con il nuovo singolo Brutta Storia e i live del 2026
