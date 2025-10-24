X Factor 2025, ai Live Show Annalisa e la prima eliminazione. FOTO

7/18 Foto di Virginia Bettoja

LAYANA, membro della squadra di Achille Lauro, ha scelto il brano Gli uomini non cambiano di Mia Martini. "Nonostante tu abbia fatto una buona performance, l'ho trovata un po' lineare", ha commentato Francesco Gabbani. "Mi è sembrato che tu abbia cantato divinamente una cosa che non era la tua. Mi è mancata l'emozione", ha aggiunto Jake La Furia. "È stata una sfida grossa. Sei stata brava ma c'è da lavorare", ha continuato Paola Iezzi. Ha risposto Achille Lauro: "Io invece ho avuto i brividi".

