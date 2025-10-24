X Factor 2025, ai Live Show Annalisa e la prima eliminazione. FOTO

Offerte Sky
X Factor

X Factor 2025, ai Live lo show di Annalisa e l'eliminazione dei Copper Jitters. FOTO

TV Show fotogallery sky uno
18 foto
Foto tratta dal profilo Instagram di X Factor Italia e foto di Virginia Bettoja

La prima puntata dei Live Show di X Factor 2025 ha regalato emozioni con le due manche di cover, dove i 12 concorrenti hanno rapito i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani con voci, danze e performance. Ospite Annalisa, che si è esibita nei brani Piazza San Marco ed Esibizionista. Al ballottaggio sono andati AMANDA e i Copper Jitters. Il gruppo insquadra con Lauro è stato infine eliminato

