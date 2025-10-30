X Factor 2025, stasera il secondo Live. Ospite Emma, le anticipazioni

X Factor 2025, stasera il secondo Live con ospite Emma. Tutte le anticipazioni
Prosegue la gara tra i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia, e Paola Iezzi con le rispettive squadre, pronte a conquistare il pubblico sul palco dell’X Factor Arena. A guidare lo show, come sempre, la padrona di casa, Giorgia. Ospite del secondo Live, Emma
Dopo l’emozionante debutto della scorsa settimana (FOTO) giovedì 30 ottobre in diretta su Sky e in streaming su NOW arriva il secondo Live Show di X Factor 2025.
Prosegue la gara tra i quattro giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia, e Paola Iezzi con le rispettive squadre, pronte a conquistare il pubblico sul palco dell’X Factor Arena. A guidare lo show, come sempre, Giorgia, che scandirà i ritmi della serata tra le performance degli artisti in gara e i confronti tra i giudici al tavolo. Meccanismo classico per questa seconda puntata dello show Sky Original prodotto da Fremantle: i concorrenti verranno divisi in due manche al termine delle quali i meno votati si affronteranno nel consueto scontro finale, il cui esito sarà deciso dai giudici al tavolo.
Le assegnazioni dei giudici
Achille Lauro, che la scorsa settimana ha perso uno dei tre componenti della propria squadra, la band dei Coppers Jitters, ha scelto due brani molto conosciuti per i suoi artisti: per LAYANA “Amandoti” dei CCCP – Fedeli Alla Linea e per eroCaddeo “Sere Nere” di Tiziano Ferro.
Tre super hit contemporanee per i cantanti di Francesco Gabbani: tellynonpiangere canterà “ABISSALE” di Tananai; PierC si esibirà in “Locked Out Of Heaven” di Bruno Mars; MICHELLE interpreterà “Next To Me” degli Imagine Dragons.
Jake La Furia ha scelto di proseguire i percorsi dei suoi artisti con tre brani che li rispecchiano: per AMANDA c’è “No Time To Die” di Billie Eilish; per TOMASI “Kurt Cobain” di Brunori Sas; per DELIA “Pink Soldiers” di 23 rivista in una chiave del tutto originale.
Paola Iezzi ha la possibilità, con la sua squadra, di spaziare tra generi e sfumature: VISCARDI interpreterà “Virtual Insanity” dei Jamiroquai; MAYU proporrà il pop di “Unconditionally” di Katy Perry; rob proporrà “Ti sento” dei Matia Bazar.
l'Ospite del secondo Live Show
Ospite d’eccezione di questo secondo Live sarà Emma, che torna a X Factor per presentare l’inizio della sua nuova fase artistica anticipato dal nuovo singolo “Brutta Storia”, brano che unisce un sound pop contemporaneo a una forte impronta cantautorale, esaltando la sua rinnovata vocalità e la forza interpretativa che da sempre la contraddistinguono. Sul palco dell’X Factor Arena, Emma – una delle voci più amate del panorama musicale italiano – parlerà anche dei due grandi live che la attendono per l’estate 2026, agli Ippodromi di Roma (2 luglio – Ippodromo delle Capannelle) e Milano (9 settembre – Ippodromo Snai San Siro).
l'ante factor
Come sempre, la puntata sarà preceduta dall’Ante Factor, condotto dal backstage da Mariasole Pollio: a pochi minuti dalla partenza dello show, in diretta da una postazione a ridosso del grande palco del teatro, racconterà le emozioni della vigilia attraverso le voci dei concorrenti, dei giudici e degli ospiti.
il Daily e Road To X Factor 2025
Proseguono anche i due appuntamenti imperdibili su Sky Uno e in streaming su NOW che accompagnano il percorso degli artisti in gara:
per seguire giorno dopo giorno il lavoro dei giudici e dei ragazzi, scoprire le assegnazioni e vivere da vicino la preparazione ai Live, dal lunedì al venerdì alle 19:40 c’è il Daily di X Factor 2025;
tutti i mercoledì alle 21:15 c’è il Road To X Factor 2025, il recap del percorso dei concorrenti con il rewatch delle esibizioni, l’assegnazione dei nuovi brani, le prove in sala, fino all’accensione del palco per le prove in studio.
X Factor 2025, ai Live Show Annalisa e la prima eliminazione. FOTO
La prima puntata dei Live Show di X Factor 2025 ha regalato emozioni con le due manche di cover, dove i 12 concorrenti hanno rapito i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani con voci, danze e performance. Ospite Annalisa, che si è esibita nei brani Piazza San Marco ed Esibizionista. Al ballottaggio sono andati AMANDA e i Copper Jitters. Il gruppo in squadra con Lauro è stato infine eliminato