X Factor 2025, stasera il secondo Live. Ospite Emma, le anticipazioni

TV Show

La prima puntata dei Live Show di X Factor 2025 ha regalato emozioni con le due manche di cover, dove i 12 concorrenti hanno rapito i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Francesco Gabbani con voci, danze e performance. Ospite Annalisa, che si è esibita nei brani Piazza San Marco ed Esibizionista. Al ballottaggio sono andati AMANDA e i Copper Jitters. Il gruppo in squadra con Lauro è stato infine eliminato