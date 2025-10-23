Annalisa ospite a XF2025 canta Piazza San Marco ed Esibizionista

Ospite del primo Live (QUI LA DIRETTA) Annalisa infiamma la già caldissima atmosfera dell’X Factor Arena e segna l’inizio della stagione dei Live Show. Sul palco la cantautrice porta tutta l’energia del suo nuovo album Ma io sono fuoco che, uscito il 10 ottobre, è entrato subito alla numero 1 della classifica degli album più venduti della settimana. Annalisa fa ballare il pubblico di XF2025 sulle note di Piazza San Marco ed Esibizionista.

"Il tempo a volte sembra sfuggirci, in questo momento io sto correndo a bomba"

Accolta tra le braccia di Giorgia che si congratula con grande affetto, Annalisa chiede un applauso per i suoi ballerini e la mia band. "Sono troppo felice di essere qui". E invitata dalla padrona di casa, ci racconta del suo Ma io sono fuoco, sottolineando che quel "ma", è "una risposta a quello che mi succede, è un'opportunità. Questo lavoro ruota attorno al tema del tempo che ci regala qualcosa e che a volte sembra sfuggirci. Io in questo momento sto corremdo a bomba e non vedo l'ora di partire in tour, stiamo allestendo uno grandissimo show, vi aspetto tutti".

Successi da record

Tra le artiste più ascoltate su Spotify, Annalisa ha collezionato premi e riconoscimenti sia in Italia che all’estero: Billboard Women in Music Awards a Los Angeles; Best Italian Act agli MTV Awards di Manchester; Fenomeno europeo dell’anno in Spagna.

Prima artista femminile italiana ad entrare nella prestigiosa Top 100 di Billboard USA, dominando anche le classifiche annuali italiane, Annalisa è un’artista da record. Con l’ingresso del suo ultimo singolo Piazza San Marco con Marco Mengoni entrato nella top 10 della classifica Fimi, Annalisa ha segnato anche un altro, nuovo successo: è la cantante donna con più singoli nella parte alta della classifica, contandone 19 in totale. Con oltre 250.000 biglietti venduti nei live del 2024, Annalisa ottiene un successo clamoroso che consacra la sua straordinaria forza sul palco.

Il ritorno dal vivo

Per accompagnare il suo nuovo progetto discografico, Annalisa si prepara anche al ritorno dal vivo con il suo tour MA NOI SIAMO FUOCO, Capitolo I, il nuovo viaggio che la porterà dal 15 novembre nei Palasport delle principali città italiane e che vanta già alcune date sold out compresa la doppia di Milano, Jesolo e Torino. "Siete tutti invitati, non vedo l'ora di iniziare".