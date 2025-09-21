Annalisa posta per la prima volta su Instagram una foto del marito

La cantante festeggia l'ingresso in top 10 del singolo Piazza San Marco, inciso con Marco Mengoni. E nello slideshow spunta anche uno scatto al consorte

Quasi nascosta dentro uno slideshow, col volto coperto dalle dita, ritratto mentre ride a tavola, intento in un brindisi. La prima foto di Francesco Muglia sui social della moglie Annalisa Scarrone non poteva comunque passare inosservata.

Il singolo Piazza San Marco in Top 10 La cantante ha festeggiato l’ingresso nella top 10 dei singoli del brano Piazza San Marco, registrato insieme al collega Marco Mengoni, e lo ha fatto con una cena immortalata in alcune foto postate sul suo profilo Instagram. C’è un suo primo piano col bicchiere, una smorfia ammiccante ai fan, la foto del piatto in tavola, due allo specchio per la prova dell’outfit prima di uscire, qualche video girato dall’auto e poi lui, manager e vicepresidente del marketing di Costa Crociere, che ride e si copre il volto con una mano.

Il matrimonio nel 2023 Annalisa e Francesco si sono conosciuti nel 2021, grazie a un evento aziendale, hanno iniziato a frequentarsi e si sono sposati il 29 giugno del 2023. Una cerimonia privata, così come privata è sempre stata la loro relazione. Nessun red carpet insieme, nessuna apparizione pubblica, nessuna foto di coppia sui social, che lui utilizza assiduamente per lavoro mentre lui non aggiorna da quasi cinque anni. Leggi anche Matrimonio a sorpresa per Annalisa e Francesco Muglia