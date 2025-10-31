X Factor 2025, chi è stato eliminato al secondo Live ieri sera. VIDEO

A dire addio alla gara nel secondo Live Show è AMANDA in squadra con Jake La Furia. Prima di abbandonare il palco di XF2025, abbraccia MICHELLE (salvata dal pubblico dopo il tilt) e ringrazia tutti con la voce rotta dall'emozione. La sfida continua, giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW

Dopo i Copper Jitters, i primi eliminati della nuova edizione di X Factor (RIVIVI QUI LA DIRETTA), a dover abbandonare il sogno di arrivare in finale è AMANDA, in squadra con Jake La Furia.

Il ballottaggio tra AMANDA E MICHELLE

La prima a esibirsi è AMANDA (al suo secondo ballottaggio), l'artista romana prova a convincere sulle note di All I Want dei Kodaline regalando il suo meglio, a seguire MICHELLE (team Francesco Gabbani) porta sul palco dell’X Factor Arena En e Xanax di Samuele Bersani e ha la meglio dopo il TILT invocato da Achille Lauro.

IL TILT, l'eliminazione e i saluti finali

Invitati al voto da Giorgia, Jake elimina MICHELLE, Francesco GABBANI AMANDA, Lauro è talmente indeciso da prendersi due minuti extra per riflettere, mentre la parola passa a Paola Iezzi. La giudice rimarca il percorso equivalente delle ballotate al di là del genere, e dopo un lungo ragionamento anche sulle esibizioni di stasera, decide infine di eliminare AMANDA. Achille si accoda dopo averci "pensato moltissimo" ed elimina MICHELLE chiamando il fatidico TILT. Centrale il voto del pubblico da casa, che fa la sua scelta e salva MICHELLE.





Dopo essersi tenute per mano in attesa del verdetto, le due concorrenti si abbracciano prima dei saluti finali, AMANDA ringrazia commossa, dal suo giudice a tutti coloro che lavorano a XF2025 e con la voce rotta dell'emozione, esprime la sua gratitudine per aver avuto la possibilità di esibirsi finora: "Siete delle persone stupende, grazie ancora!".



chi è AMANDA

Amanda Bottini, in arte AMANDA, nata il 10 luglio 1999 a Roma, cresce immersa nella musica: il padre è bassista e la musica accompagna la sua vita sin dall’infanzia. Inizia presto a studiare canto e pianoforte, coltivando parallelamente la passione per la recitazione e cimentandosi anche nel doppiaggio. Si sta laureando in Scienze della Moda e del Costume e lavora come tour manager e assistente di produzione. Con la musica racconta emozioni: timidezza e fragilità diventano forza e canzoni dall’intensa carica emotiva. Le ballad pop creano atmosfere eteree e sognanti e un mondo intimo e personale. Attualmente sta lavorando a un progetto musicale ancora inedito e si è già esibita in contesti live amatoriali.