L’Illusione Perfetta – Now You See Me, Now You Don’t in prima TV su Sky questa sera

Cinema

Va in onda questa sera in prima TV su Sky Cinema L’Illusione Perfetta – Now You See Me, Now You Don’t, nuovo capitolo della saga iniziata con Now You See Me – I maghi del crimine e proseguita con Now You See Me 2. Diretto da Ruben Fleischer e interpretato da Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco e Isla Fisher, il film riporta in scena i Quattro Cavalieri tra illusionismo, inseguimenti internazionali e un colpo ambizioso contro un magnate dei diamanti.

Sky Cinema presenta in prima TV L’Illusione Perfetta – Now You See Me, Now You Don’t, il nuovo capitolo della saga action dedicata ai celebri illusionisti fuorilegge, da domani, giovedì 26 febbraio, disponibile on demand su Sky Cinema e NOW. Il film arriverà in prima serata lunedì 2 marzo alle 21:15 su Sky Cinema Uno.

Dopo il successo dei primi due film, Now You See Me - I maghi del crimine e Now You See Me 2, entrambi disponibili su Sky Cinema, tornano i leggendari “Quattro Cavalieri” in un’avventura ancora più spettacolare e ricca di colpi di scena, tra illusionismo, tecnologia e inseguimenti mozzafiato. Alla regia troviamo Ruben Fleischer, che porta sullo schermo un nuovo capitolo ad alta tensione, capace di ampliare l’universo narrativo della saga con nuove dinamiche e personaggi inediti.

Nel cast tornano Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco e Isla Fisher, affiancati da volti nuovi che entrano nell’universo dei Cavalieri, mentre Morgan Freeman riprende il ruolo chiave di Thaddeus Bradley. Tra giochi di prestigio sempre più audaci e una sfida che supera i confini del semplice spettacolo, il film costruisce un intreccio brillante e ricco di sorprese, dove ogni mossa è parte di un piano più grande.

Con sequenze d’azione costruite come veri numeri di magia cinematografica e una narrazione che mescola crime e spettacolo, L’Illusione Perfetta – Now You See Me, Now You Don’t riporta in scena il fascino dei grandi colpi orchestrati nei minimi dettagli, tra tensione, ironia e continui ribaltamenti di prospettiva.

la trama

In questo nuovo capitolo della saga, i Cavalieri ricevono un nuovo messaggio da The Eye, la misteriosa società segreta di maghi impegnata a colpire i potenti per ridistribuire la ricchezza. Chiamati ad affrontare il colpo più ambizioso della loro carriera, si muovono su uno scenario internazionale che li porta da New York alla Francia, da Anversa al Sudafrica, fino al deserto arabico e ad Abu Dhabi. Braccati dalle autorità, i maghi orchestrano un piano audace per sottrarre un gioiello di inestimabile valore a un magnate dei diamanti coinvolto in operazioni di riciclaggio e manipolazione del mercato.

L'illusione perfetta - Now You See Me: Now You Don't

Approfondimento

“Now You See Me 3”, esce il nuovo film della saga: dov’eravamo rimasti

L’Illusione Perfetta – Now You See Me, Now You Don’t | da giovedì 26 febbraio disponibile on demand su Sky Cinema e in streaming su NOW. Lunedì 2 marzo alle 21:15 su Sky Cinema Uno. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo.

Spettacolo: Per te