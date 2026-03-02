L’Illusione Perfetta Now You See Me, Now You Don’t in prima tv su Sky

Va in onda questa sera in prima TV su Sky Cinema L’Illusione Perfetta – Now You See Me, Now You Don’t, nuovo capitolo della saga iniziata con Now You See Me – I maghi del crimine e proseguita con Now You See Me 2. Diretto da Ruben Fleischer e interpretato da Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco e Isla Fisher, il film riporta in scena i Quattro Cavalieri tra illusionismo, inseguimenti internazionali e un colpo ambizioso contro un magnate dei diamanti.

Sky Cinema presenta in prima TV L’Illusione Perfetta – Now You See Me, Now You Don’t, il nuovo capitolo della saga action dedicata ai celebri illusionisti fuorilegge, da domani, giovedì 26 febbraio, disponibile on demand su Sky Cinema e NOW. Il film arriverà in prima serata lunedì 2 marzo alle 21:15 su Sky Cinema Uno.

Dopo il successo dei primi due film, Now You See Me - I maghi del crimine e Now You See Me 2, entrambi disponibili su Sky Cinema, tornano i leggendari “Quattro Cavalieri” in un’avventura ancora più spettacolare e ricca di colpi di scena, tra illusionismo, tecnologia e inseguimenti mozzafiato. Alla regia troviamo Ruben Fleischer, che porta sullo schermo un nuovo capitolo ad alta tensione, capace di ampliare l’universo narrativo della saga con nuove dinamiche e personaggi inediti.

Nel cast tornano Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco e Isla Fisher, affiancati da volti nuovi che entrano nell’universo dei Cavalieri, mentre Morgan Freeman riprende il ruolo chiave di Thaddeus Bradley. Tra giochi di prestigio sempre più audaci e una sfida che supera i confini del semplice spettacolo, il film costruisce un intreccio brillante e ricco di sorprese, dove ogni mossa è parte di un piano più grande.

Con sequenze d’azione costruite come veri numeri di magia cinematografica e una narrazione che mescola crime e spettacolo, L’Illusione Perfetta – Now You See Me, Now You Don’t riporta in scena il fascino dei grandi colpi orchestrati nei minimi dettagli, tra tensione, ironia e continui ribaltamenti di prospettiva.