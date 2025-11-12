“Now You See Me 3”, esce il nuovo film della saga: dov’eravamo rimasti

Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Arriva “L'illusione perfetta - Now You See Me: Now You Don't”. Dov’eravamo rimasti?

Cinema
©Webphoto
L'illusione perfetta - Now You See Me: Now You Don't

Il terzo capitolo della saga, diretto da Ruben Fleischer, esce al cinema il 13 novembre. I Quattro Cavalieri tornano per un altro colpo spettacolare - stavolta ai danni della leader di una pericolosa organizzazione criminale, interpretata da Rosamund Pike - aiutati da una nuova generazione di illusionisti. Ed è già stato annunciato che ci sarà un quarto film

Esce nelle sale cinematografiche il 13 novembre il terzo e attesissimo capitolo della saga Now You See Me, intitolato L'illusione perfetta - Now You See Me: Now You Don't. Diretto da Ruben Fleischer e prodotto da Bobby Cohen e Alex Kurtzman, si sa già che non segnerà la fine delle rocambolesche avventure dei protagonisti: ad aprile, al CinemaCon, è stato annunciato che ci sarà un quarto film. Intanto, ecco cosa sapere per arrivare preparati a L'illusione perfetta - Now You See Me: Now You Don't.

Now You See Me - I maghi del crimine

Il primo film presenta I Quattro Cavalieri - il cartomago J. Daniel Atlas, il prestigiatore Jack Wilder, l'escapologa Henley Reeves e il mentalista Merritt McKinney - che finiscono nel mirino dell’agente dell’Fbi Dylan Rhodes e dell’agente dell’Interpol Alma Dray dopo un numero inspiegabile con il quale hanno rapinato il caveau di una banca a migliaia di chilometri di distanza. I due si rivolgono quindi a Thaddeus Bradley, un ex-mago che conduce un programma tv in cui smaschera i trucchi degli illusionisti. Dray scopre l’esistenza di una società segreta chiamata L'Occhio - formata da illusionisti che usavano i loro trucchi per rubare ai ricchi e dare ai poveri - e la storia di Lionel Shrike, morto durante un pericolosissimo trucco messo in scena per riabilitarsi dopo essere stato smascherato da Bradley. Nel frattempo I Quattro Cavalieri continuano con i colpi e alla fine riescono a fuggire, mentre Rhodes si rivela essere il figlio di Shrike e il Quinto Cavaliere, nonché la mente dietro l'intero piano che dà accesso all'Occhio ad Atlas, Wilder, Reeves e McKinney.

Now You See Me 2

Nel secondo film I Cavalieri son ormai parte della società segreta L’Occhio e ricevono da Rhodes la missione di smascherare di fronte al mondo l'uomo d'affari Owen Case, il cui nuovo software ruba dati ai propri utenti. Finiscono però in una trappola e vengono portati a Macao dove Walter Mabry, ex socio di Case, li recluta per rubare il dispositivo di estrazione di dati. Mabry ha anche rivelato al mondo che è Rhodes a guidare i Cavalieri, costringendolo alla fuga e a far uscire di prigione il suo rivale Thaddeus Bradley. Inoltre Mabry agisce per conto del proprio padre, Arthur Tressler, l'uomo d'affari contro cui Rhodes impiegò i Cavalieri la prima volta. Dopo una nuova spettacolare esibizione a Londra grazie alla quale Mabry, Tressler e Chase vengono arrestati dall'Fbi, Bradley rivela di avere un posto di alto livello nella leadership dell'Occhio e di essere stato il miglior amico del padre di Rhodes. Infine annuncia che i Cavalieri hanno completato il loro addestramento.

Approfondimento

Houdini e il cinema, i migliori film dedicati all'illusionista. FOTO

L'illusione perfetta - Now You See Me: Now You Don't

Al centro del terzo film c’è sempre un colpo spettacolare: I Cavalieri vogliono impossessarsi del più grande diamante del mondo, che appartiene alla criminale Veronica Vanderberg. Ad aiutarli una nuova generazione di illusionisti rappresentata da June, Charlie e Bosco.

I personaggi di L'illusione perfetta - Now You See Me: Now You Don't

Nel nuovo film della saga tornano gli storici protagonisti Jesse Eisenberg (J. Daniel "Danny" Atlas), Woody Harrelson (Merritt McKinney), Dave Franco (Jack Wilder), Isla Fisher (Henley Reeves) e Morgan Freeman (Thaddeus Bradley). Ricompaiono anche Lizzy Caplan nel ruolo di Lula May e Mark Ruffalo che interpreta Dylan Rhodes. Si uniscono al cast Rosamund Pike (Veronika Vanderberg), Justice Smith (Charlie), Dominic Sessa (Bosco) e Ariana Greenblatt (June).

Leggi anche

5 curiosità su Morgan Freeman
FOTOGALLERY

Netflix - Eagle Pictures - Walt Disney Company - Netflix (tutto via Webphoto)

1/23
Cinema

23 film da vedere in streaming a novembre 2025. FOTO

Pellicole drammatiche e d'azione si mescolano a film per tutta la famiglia e alle prime commedie romantiche, perfette per iniziare con gioia la stagione delle festività di fine anno, nei cataloghi dei titoli disponibili in streaming e on demand.  Film originali e prime visioni, provenienti direttamente dalla sala, da rivedere e da scoprire comodamente a casa sulle piattaforme più popolari A cura di Vittoria Romagnuolo

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

"Una figlia", da stasera su Sky e NOW il film con Stefano Accorsi

Cinema sky cinema

Sky Cinema presenta in prima TV Una figlia, il nuovo film di Ivano De Matteo con Stefano Accorsi...

“Now You See Me 3”, esce il nuovo film della saga: dov’eravamo rimasti

Cinema

Il terzo capitolo della saga, diretto da Ruben Fleischer, esce al cinema il 13 novembre. I...

L'illusione perfetta - Now You See Me: Now You Don't

Neil Young compie 80 anni, le frasi più famose delle sue canzoni

Approfondimenti

Il cantautore, nato a Toronto il 12 novembre 1945, è una delle figure simbolo del rock degli...

15 foto

Sanremo Giovani 2025, chi sono le vincitrici della prima serata

Musica

Gianluca Gazzoli ha condotto la prima serata di Sanremo Giovani. Vincitrici Antonia con Luoghi...

È morta Sally Kirkland, attrice candidata all'Oscar per "Anna"

Cinema

Per lo stesso ruolo aveva vinto un Golden Globe come migliore attrice in un film drammatico....

Spettacolo: Per te