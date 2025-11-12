“Now You See Me 3”, esce il nuovo film della saga: dov’eravamo rimasti

Esce nelle sale cinematografiche il 13 novembre il terzo e attesissimo capitolo della saga Now You See Me, intitolato L'illusione perfetta - Now You See Me: Now You Don't. Diretto da Ruben Fleischer e prodotto da Bobby Cohen e Alex Kurtzman, si sa già che non segnerà la fine delle rocambolesche avventure dei protagonisti: ad aprile, al CinemaCon, è stato annunciato che ci sarà un quarto film. Intanto, ecco cosa sapere per arrivare preparati a L'illusione perfetta - Now You See Me: Now You Don't.

Now You See Me - I maghi del crimine

Il primo film presenta I Quattro Cavalieri - il cartomago J. Daniel Atlas, il prestigiatore Jack Wilder, l'escapologa Henley Reeves e il mentalista Merritt McKinney - che finiscono nel mirino dell’agente dell’Fbi Dylan Rhodes e dell’agente dell’Interpol Alma Dray dopo un numero inspiegabile con il quale hanno rapinato il caveau di una banca a migliaia di chilometri di distanza. I due si rivolgono quindi a Thaddeus Bradley, un ex-mago che conduce un programma tv in cui smaschera i trucchi degli illusionisti. Dray scopre l’esistenza di una società segreta chiamata L'Occhio - formata da illusionisti che usavano i loro trucchi per rubare ai ricchi e dare ai poveri - e la storia di Lionel Shrike, morto durante un pericolosissimo trucco messo in scena per riabilitarsi dopo essere stato smascherato da Bradley. Nel frattempo I Quattro Cavalieri continuano con i colpi e alla fine riescono a fuggire, mentre Rhodes si rivela essere il figlio di Shrike e il Quinto Cavaliere, nonché la mente dietro l'intero piano che dà accesso all'Occhio ad Atlas, Wilder, Reeves e McKinney.

Now You See Me 2

Nel secondo film I Cavalieri son ormai parte della società segreta L’Occhio e ricevono da Rhodes la missione di smascherare di fronte al mondo l'uomo d'affari Owen Case, il cui nuovo software ruba dati ai propri utenti. Finiscono però in una trappola e vengono portati a Macao dove Walter Mabry, ex socio di Case, li recluta per rubare il dispositivo di estrazione di dati. Mabry ha anche rivelato al mondo che è Rhodes a guidare i Cavalieri, costringendolo alla fuga e a far uscire di prigione il suo rivale Thaddeus Bradley. Inoltre Mabry agisce per conto del proprio padre, Arthur Tressler, l'uomo d'affari contro cui Rhodes impiegò i Cavalieri la prima volta. Dopo una nuova spettacolare esibizione a Londra grazie alla quale Mabry, Tressler e Chase vengono arrestati dall'Fbi, Bradley rivela di avere un posto di alto livello nella leadership dell'Occhio e di essere stato il miglior amico del padre di Rhodes. Infine annuncia che i Cavalieri hanno completato il loro addestramento.