“Now You See Me 3”, esce il nuovo film della saga: dov’eravamo rimasti

Arriva “L'illusione perfetta - Now You See Me: Now You Don't”. Dov’eravamo rimasti?Cinema
Il terzo capitolo della saga, diretto da Ruben Fleischer, esce al cinema il 13 novembre. I Quattro Cavalieri tornano per un altro colpo spettacolare - stavolta ai danni della leader di una pericolosa organizzazione criminale, interpretata da Rosamund Pike - aiutati da una nuova generazione di illusionisti. Ed è già stato annunciato che ci sarà un quarto film
Esce nelle sale cinematografiche il 13 novembre il terzo e attesissimo capitolo della saga Now You See Me, intitolato L'illusione perfetta - Now You See Me: Now You Don't. Diretto da Ruben Fleischer e prodotto da Bobby Cohen e Alex Kurtzman, si sa già che non segnerà la fine delle rocambolesche avventure dei protagonisti: ad aprile, al CinemaCon, è stato annunciato che ci sarà un quarto film. Intanto, ecco cosa sapere per arrivare preparati a L'illusione perfetta - Now You See Me: Now You Don't.
Now You See Me - I maghi del crimine
Il primo film presenta I Quattro Cavalieri - il cartomago J. Daniel Atlas, il prestigiatore Jack Wilder, l'escapologa Henley Reeves e il mentalista Merritt McKinney - che finiscono nel mirino dell’agente dell’Fbi Dylan Rhodes e dell’agente dell’Interpol Alma Dray dopo un numero inspiegabile con il quale hanno rapinato il caveau di una banca a migliaia di chilometri di distanza. I due si rivolgono quindi a Thaddeus Bradley, un ex-mago che conduce un programma tv in cui smaschera i trucchi degli illusionisti. Dray scopre l’esistenza di una società segreta chiamata L'Occhio - formata da illusionisti che usavano i loro trucchi per rubare ai ricchi e dare ai poveri - e la storia di Lionel Shrike, morto durante un pericolosissimo trucco messo in scena per riabilitarsi dopo essere stato smascherato da Bradley. Nel frattempo I Quattro Cavalieri continuano con i colpi e alla fine riescono a fuggire, mentre Rhodes si rivela essere il figlio di Shrike e il Quinto Cavaliere, nonché la mente dietro l'intero piano che dà accesso all'Occhio ad Atlas, Wilder, Reeves e McKinney.
Now You See Me 2
Nel secondo film I Cavalieri son ormai parte della società segreta L’Occhio e ricevono da Rhodes la missione di smascherare di fronte al mondo l'uomo d'affari Owen Case, il cui nuovo software ruba dati ai propri utenti. Finiscono però in una trappola e vengono portati a Macao dove Walter Mabry, ex socio di Case, li recluta per rubare il dispositivo di estrazione di dati. Mabry ha anche rivelato al mondo che è Rhodes a guidare i Cavalieri, costringendolo alla fuga e a far uscire di prigione il suo rivale Thaddeus Bradley. Inoltre Mabry agisce per conto del proprio padre, Arthur Tressler, l'uomo d'affari contro cui Rhodes impiegò i Cavalieri la prima volta. Dopo una nuova spettacolare esibizione a Londra grazie alla quale Mabry, Tressler e Chase vengono arrestati dall'Fbi, Bradley rivela di avere un posto di alto livello nella leadership dell'Occhio e di essere stato il miglior amico del padre di Rhodes. Infine annuncia che i Cavalieri hanno completato il loro addestramento.
Approfondimento
Houdini e il cinema, i migliori film dedicati all'illusionista. FOTO
L'illusione perfetta - Now You See Me: Now You Don't
Al centro del terzo film c’è sempre un colpo spettacolare: I Cavalieri vogliono impossessarsi del più grande diamante del mondo, che appartiene alla criminale Veronica Vanderberg. Ad aiutarli una nuova generazione di illusionisti rappresentata da June, Charlie e Bosco.
I personaggi di L'illusione perfetta - Now You See Me: Now You Don't
Nel nuovo film della saga tornano gli storici protagonisti Jesse Eisenberg (J. Daniel "Danny" Atlas), Woody Harrelson (Merritt McKinney), Dave Franco (Jack Wilder), Isla Fisher (Henley Reeves) e Morgan Freeman (Thaddeus Bradley). Ricompaiono anche Lizzy Caplan nel ruolo di Lula May e Mark Ruffalo che interpreta Dylan Rhodes. Si uniscono al cast Rosamund Pike (Veronika Vanderberg), Justice Smith (Charlie), Dominic Sessa (Bosco) e Ariana Greenblatt (June).
Leggi anche
5 curiosità su Morgan Freeman
Netflix - Eagle Pictures - Walt Disney Company - Netflix (tutto via Webphoto)
23 film da vedere in streaming a novembre 2025. FOTO
Pellicole drammatiche e d'azione si mescolano a film per tutta la famiglia e alle prime commedie romantiche, perfette per iniziare con gioia la stagione delle festività di fine anno, nei cataloghi dei titoli disponibili in streaming e on demand. Film originali e prime visioni, provenienti direttamente dalla sala, da rivedere e da scoprire comodamente a casa sulle piattaforme più popolari A cura di Vittoria Romagnuolo