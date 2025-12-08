Offerte Sky
Geolier annuncia il nuovo album: si intitola Tutto è Possibile

Musica

Il nuovo album dell'artista napoletano si presenta come uno dei progetti più attesi e determinanti della musica italiana negli ultimi anni. Uscirà il 16 gennaio 2026

L’annuncio arriva dopo il successo dei primi due brani che hanno anticipato ufficialmente il quarto disco: Fotografia  e 081. Il nuovo album di Geolier, che uscirà il 16 gennaio 2026, si intitola Tutto è Possibile. Forte della sua credibilità in ogni registro, con questi brani mosterà ancora una volta quanto sia uno degli artisti più completi e riconoscibili della scena. La sua autenticità e la sua versatilità, infatti, lo rendono senza dubbio un unicum nel panorama musicale italiano. Il nuovo lavoro promette di amplificare ancora di più ciò che Geolier rappresenta oggi: un linguaggio unico, un’identità riconoscibile e una visione che parla alla sua città ma arriva ovunque.

 

GEOLIER, TUTTE LE DATE DEI LIVE NEGLI STADI DEL 2026

Ma non solo musica: anche sul fronte live, Geolier ha riscritto le regole del gioco. Nel 2026 tornerà dove tutto è iniziato: altri tre Maradona già sold out, che chiuderanno il gigantesco tour GEOLIER STADI 2026, insieme agli appuntamenti negli stadi di Milano San Siro e Roma Olimpico. Di seguito le date prodotte e organizzate da Magellano Concerti:

 

6 GIUGNO 2026

TERMOLI (CB) - ARENA DEL MARE 42° 15° - DATA ZERO 

 

13 GIUGNO 2026

MILANO - STADIO SAN SIRO

 

19 GIUGNO 2026

ROMA - STADIO OLIMPICO

 

23 GIUGNO 2026

MESSINA - STADIO FRANCO SCOGLIO

 

26 GIUGNO 2026

NAPOLI - STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA - SOLD OUT

 

27 GIUGNO 2026

NAPOLI - STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA - SOLD OUT

 

28 GIUGNO 2026

NAPOLI - STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA - SOLD OUT

 

