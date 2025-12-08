Geolier annuncia il nuovo album: si intitola Tutto è Possibile

L’annuncio arriva dopo il successo dei primi due brani che hanno anticipato ufficialmente il quarto disco: Fotografia e 081. Il nuovo album di Geolier, che uscirà il 16 gennaio 2026, si intitola Tutto è Possibile. Forte della sua credibilità in ogni registro, con questi brani mosterà ancora una volta quanto sia uno degli artisti più completi e riconoscibili della scena. La sua autenticità e la sua versatilità, infatti, lo rendono senza dubbio un unicum nel panorama musicale italiano. Il nuovo lavoro promette di amplificare ancora di più ciò che Geolier rappresenta oggi: un linguaggio unico, un’identità riconoscibile e una visione che parla alla sua città ma arriva ovunque.