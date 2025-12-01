I 40 anni di Janelle Monáe, fra musica, cinema e attivismo. FOTO

Offerte Black Friday
I 40 anni di Janelle Monáe, la sua storia fra musica, cinema e attivismo. FOTO

Nata a Kansas City il 1° dicembre 1985, da una famiglia di fede battista, artisticamente è stata paragonata anche a Prince (di cui era diventata amica). Dopo l'esordio nella musica - a notarla fu Big Boi degli Outkast - è passata al grande schermo, conquistando la critica in entrambi campi. Fashion Icon per il CFDA, è stata anche una delle prime figure pubbliche afroamericane a fare coming out, prima come bisessuale e poi come pansessuale

