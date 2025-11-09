Cyndi Lauper e White Stripes nella Rock and Roll Hall of Fame

Al Peacock Theater di Los Angeles la cerimonia della Rock and Roll Hall of Fame 2025 ha celebrato nuove leggende della musica. Cyndi Lauper, i White Stripes, i Soundgarden e gli Outkast entrano ufficialmente nel pantheon del rock. Ingresso postumo per Joe Cocker, tributo al suo blues immortale. Tra i premiati anche Salt-N-Pepa e Nicky Hopkins, con esibizioni di Elton John, Olivia Rodrigo, Doja Cat e Bryan Adams

È stata una serata di pura energia quella della Rock and Roll Hall of Fame 2025, andata in scena sabato al Peacock Theater di Los Angeles. A salire nell’Olimpo della musica sono stati Cyndi Lauper, i White Stripes, i Soundgarden e gli Outkast: nomi che hanno scritto, ciascuno a modo proprio, la storia del pop, del rock e dell’hip-hop.

A rendere omaggio ai White Stripes, simbolo del rock essenziale e viscerale, è stato Iggy Pop con un discorso esuberante e pieno di ironia. Jack White ha ritirato il riconoscimento anche per la batterista Meg White, assente alla cerimonia, ringraziando “i senzatetto, gli indifesi e i dimenticati” — un tocco di poetica malinconia che ben rappresenta lo spirito del duo di Detroit.

Cyndi Lauper, icona del pop anni ’80, è stata introdotta da Chappell Roan, giovane stella del Pink Pony Club, che ne ha ricordato la forza rivoluzionaria. Con successi come Girls Just Wanna Have Fun, True Colors e Time After Time, Lauper ha incarnato un’idea di libertà artistica e femminile che ancora oggi ispira generazioni di performer.

Soundgarden e Outkast, due rivoluzioni americane

Il grunge dei Soundgarden e l’hip-hop visionario degli Outkast sono stati celebrati come due frontiere parallele della musica americana. Dai riff oscuri di Black Hole Sun ai groove irresistibili di Hey Ya! e Ms. Jackson, entrambe le band hanno ridefinito il linguaggio del mainstream.

L’ingresso postumo di Joe Cocker

Momento di forte emozione per l’ingresso postumo di Joe Cocker, scomparso nel 2014. La sua voce ruvida e la sua anima blues vengono onorate per brani come You Are So Beautiful, With a Little Help from My Friends e Up Where We Belong con Jennifer Warnes, vincitore di un Grammy. Un tributo sentito a un artista che ha reso il rock più umano e vulnerabile.

Riconoscimenti speciali e grandi performance

Le Salt-N-Pepa hanno ricevuto il Musical Influence Award per l’impatto culturale delle loro hit Push It e Let’s Talk About Sex, simboli di empowerment femminile nell’hip-hop. Il Musical Excellence Award è andato al pianista Nicky Hopkins, collaboratore di Rolling Stones, Beatles e David Bowie.

Sul palco si sono alternati Elton John, Bryan Adams, Olivia Rodrigo, Doja Cat, Twenty One Pilots e Tyler, the Creator, in un intreccio generazionale che ha raccontato sessant’anni di musica e libertà.