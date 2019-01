In data 10 gennaio il Maestro Paolo Sorrentino è sbarcato ufficialmente su Instagram, e per “battezzare” il suo account ha pensato bene di iniziare con qualche foto dal set di The New Pope , in onda prossimamente su Sky Atlantic. Pronti per un primo assaggio?

Dal giovane Papa al nuovo Papa. D'altronde si sa, il cambiamento è il motore del mondo, e in questo caso anche di una serie tv che stiamo aspettando tutti in modo a dir poco appassionato. Stiamo ovviamente parlando di The New Pope, in onda prossimamente su Sky Atlantic.

Alla guida del progetto, e, soprattutto, dietro la macchina da presa, c'è ovviamente Paolo Sorrentino, che nell'ultimo episodio di The Young Pope ci ha lasciato a dir poco col fiato sospeso. Il finale lo ricordiamo tutti: Lenny, uno straordinario Jude Law, a Venezia, sul balcone che si affaccia su Piazza San Marco, a terra ormai quasi privo di sensi tra le braccia del fedelissimo Cardinale Gutierrez.

Ed è proprio la faccia di Javier Cámara a spuntare in primo piano in una delle prime foto postate da Sorrentino sul suo account Instagram. L’inaugurazione ufficiale è avvenuta il 10 gennaio, ma da quel giorno il Maestro ci ha deliziato con una serie di scatti decisamente non rubati dal set di The New Pope, la nuova serie, in onda prossimamente su Sky Atlantic e con una new entry del calibro di John Malkovich.

Sul set il lavoro prosegue, e a noi fan non resta altro attendere. Intanto, però, una sbirciatina si può anche dare. Siamo sicuri che Lenny direbbe che non è peccato!