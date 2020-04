Si è aperta con le immagini di una Milano bellissima ma deserta sulle note di “No Time For Love Like Now” , il nuovo singolo di Michael Stipe svelato solo pochi giorni fa, la seconda puntata di EPCC LIVE su Sky Uno. In attesa del prossimo appuntamento con EPCC , tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, continua a leggere e guarda il video .

A introdurre il secondo appuntamento di Epcc Live, è stato il frontman dei R.E.M. Michael Stipe, lo abbiamo ascoltato non solo sulle note della sua straordinaria musica, ma nel discorso e nelle riflessioni fatte durante l’intervista di Alessandro Cattelan che, tra le altre cose, gli ha chiesto come la politica americana stia affrontando questo periodo di emergenza (AGGIORNAMENTI- LO SPECIALE - LA MAPPA).

Il momento però più toccante è stato quando Michael Stipe ha cantato sulle immagini di una Milano deserta il suo "No Time For Love Like Now", il nuovo singolo dal cantante svelato solo pochi giorni fa, scritto insieme ad Aaron Dessner dei The National per il suo progetto Big Red Machine. Singolo che peraltro è stato scritto tra agosto e settembre scorsi, prima della pandemia di COVID-19, ma che si dimostra attuale più che mai. “E’ interessante notare come le parole di questa canzone si adattino al momento in cui ci troviamo adesso”, parola di Stipe.