Modella e showgirl, ha recentemente vinto la quarta edizione del Grande Fratello VIP. Martedì 5 maggio alle 21.15, sarà ospite di Alessandro Cattelan nel suo show in prima serata, insieme al fidanzato Federico Rossi del duo pop Benji & Fede.

Fra gli ospiti della quinta puntata di E poi c’è Cattelan di martedì sera c’è la modella e showgirl Paola Di Benedetto, pronta ad affrontare le domande, gli sketch e le burle tipiche dello show di Alessandro Cattelan, accompagnata (in collegamento) dal fidanzato Federico. EPCC LIVE è in onda tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.

La vicentina classe 1995 si fa conoscere dal pubblico televisivo nel ruolo di Madre Natura nel programma Ciao Darwin condotto da Paolo Bonolis, una comparsa che le apre le porte del piccolo schermo, fra ospitate e reality show. La Di Benedetto è protagonista della quarta edizione del Grande Fratello VIP: la showgirl vince il programma ed è sua anche la vittoria morale, la giovane sceglie infatti di devolvere l’intero montepremi di 100 mila euro per l’emergenza Covid19 che ha travolto il paese (AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA MAPPA) .

Dal 2018 Paola Di Benedetto è legata al cantante Federico Rossi, componente del duo musicale Benji & Fede. Il loro amore passa anche per i social network, in particolare su Instagram, dove la Di Benedetto è attiva quotidianamente.

Martedì sera Paola Di Benedetto sarà ospite dello show condotto da Alessandro Cattelan dalle 21.15 su Sky Uno, in streaming su NOW TV e sempre disponibile on demand.

