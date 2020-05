di Floriana Ferrando

Si sono conosciuti sui social network, hanno debuttato sul mercato discografico nel 2015 e in breve tempo sono diventati due dei nuovi volti della musica pop italiana: Alessandro Cattelan, in diretta dal Teatro di Via Belli a Milano, intervisterà Benji & Fede. EPCC LIVE è in onda tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.

Dopo Michael Stipe dei R.E.M., il conduttore - in occasione della quinta puntata - riporta la musica a EPCC LIVE e incontra Benjamin Mascolo e Federico Rossi, in arte Benji & Fede (insieme alle compagne Bella Throne e Paola Di Benedetto in collegamento) per scoprire i progetti futuri del duo artistico, dopo il recente annuncio della separazione. Con quattro album in attivo (l’ultimo, intitolato Good Vibes, pubblicato nell’ottobre 2019) e vari singoli diventati hit, Benji & Fede hanno collaborato con diversi nomi della musica italiana e internazionale, approdando persino nell’universo dei cartoni animati. Il duo ha preso parte al progetto di Cristina D’Avena Duets - Tutti cantano Cristina (2017), reinterpretando una delle più amate sigle dei cartoni animati degli anni Novanta, inoltre Benji & Fede prestano la voce a due giocattoli parlanti in Toy Story 4, dove interpretano anche il brano “Hai un amico in me”, nei titoli di coda del film Disney.

Martedì sera Benji & Fede saranno ospiti dello show condotto da Alessandro Cattelan, dalle 21.15 su Sky Uno, in streaming su NOW TV e sempre disponibile on demand.

