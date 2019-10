Benji e Fede, tracklist e info sull'album "Good Vibes"

Anticipato dai singoli “Dove e quando” e “Sale”, Benji e Fede pubblicano il loro nuovo album “Good Vibes”. Disponibile nei negozi e nelle piattaforme digitali e di streaming dal 18 ottobre, il progetto discografico di Benjamin Mascolo e Federico Rossi è composto da 12 brani e ospita collaborazioni con Nek, Rocco Hunt, Tormento e Shari. Si tratta del quarto album del duo che hanno sempre conquistato il primo posto in classifica per ogni uscita discografica, anche le riedizioni pubblicate successivamente. Per tre anni di seguito hanno avuto un posto nella classifica dei dieci album più venduti dell'anno. Sono quattro i dischi di platino conquistati finora per i tre album finora pubblicati, nove dischi di platino e sette dischi d’oro per i singoli. Tra questi c’è ovviamente “Dove e quando”, grandissimo successo dell’estate 2019 e che ha confermato il feeling di Benji e Fede e la capacità di sfornare hit in successione con testi freschi, leggeri e decisamente accattivanti.

La tracklist di Good Vibes

Dopo aver pubblicato sui social un’anteprima di “Good Vibes”, questa la tracklist ufficiale con “Safari” che annovera la presenza di Nek, “Sale” featuring con Shari, “L’ultimo Gin Toni” con Rocco Hunt e “Tra lo stomaco e lo sterno” insieme a Tormento:

Good Vibes Solo con te Safari (feat.Nek) Tatuaggi Sale (feat. Shari) Quando sei con me L’ultimo Gin Tonic (feat. Rocco Hunt) Dove e quando Mi piace Magnifico Difetto Tra lo stomaco e lo sterno (feat. Tormento) Ogni volta

Instore Tour di Benji e Fede e il singolo “Sale”

Per anticipare l’uscita dell’album, Benji e Fede hanno lanciato il singolo “Sale” insieme a Shari. Il sodalizio nasce dall’intenzione dei ragazzi di aiutare nuovi artisti emergenti anche ricordando la loro storia e le difficoltà avute per trovare spazio nel mondo della musica. Hanno così scelto Shari “abbiamo guardato oltre ai nomi più famosi e conosciuti, e abbiamo deciso di premiare il talento incredibile di Shari, una cantautrice di soli 16 anni. Credeteci quando vi diciamo che sentirete parlare di questa ragazza per tanti, tanti anni. Pronti per SALE?”. Con l’uscita dell’album “Good Vibes”, Benji e Fede gireranno l’Italia e saranno protagonisti del classico firma copie nell’ambito del “Good Vibes Instore Tour”. Queste tutte le date in programma:

18/10 TORINO – Cc 8 Gallery • Lingotto • Ore 18

19/10 MILANO – Mondadori Piazza Duomo – Ore 15

20/10 MODENA – Mondadori Cinema Victoria – Ore 12

21/10 MESTRE – Mondadori Cc Nave De Vero – Ore 15:30

22/10 PERUGIA – Mediaworld Cc Collestrada – Ore 16

23/10 ROMA – Discoteca Laziale – Ore 15:30

24/10 MARCIANISE – Mondadori Cc Campania – Ore 15:30

25/10 LAMEZIA TERME – Euronics Cc Due Mari – Ore 15:30

26/10 BARI – Feltrinelli Via Melo – Ore 14

27/10 CATANIA – Feltrinelli Via Etnea – Ore 15:30

28/10 PALERMO – Mondadori Cc Forum – Ore 15

29/10 NAPOLI – Feltrinelli Stazione – Ore 15:30

30/10 FIRENZE – Mediaworld Cc I Gigli – Ore 17

31/10 STEZZANO – Mediaworld Cc Le Due Torri – Ore 16

Intanto i fan attendono il tour 2020 che lo stesso Benji ha svelato tempo fa durante una sessione di Q&A su Instagram. Benjamin Mascolo ha annunciato che ci saranno delle date incredibili ma non ha aggiunto altro.