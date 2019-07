Benji e Fede, nuovo album e tour nel 2020

Con una diretta su Instagram, Benji e Fede hanno aggiornato i fan sulle novità del gruppo. In particolare Benjamin Mascolo ha annunciato il ritorno discografico del duo previsto per la fine dell’anno. Un nuovo progetto che ha bruciato i tempi di attesa, considerando che l’ultimo album di Benji e Fede “Siamo Solo Noise” è stato pubblicato a marzo 2018. Attraverso un Q&A sul social, lo stesso cantante ha dichiarato che sono state scritte meno canzoni rispetto al passato per concentrarsi maggiormente su ogni singolo brano. In tutto sono 25-30 e verrà fatta una selezione finale dove saranno scelte circa 12 canzoni. Benji si è dichiarato davvero soddisfatto di quanto fatto finora e del fatto che finora tutti i brani sono bellissimi. Durante la diretta è stato annunciato anche un lungo instore in tutta Italia per presentare il nuovo album e poi un tour con “date davvero incredibili”.

Il singolo “Dove e quando”

Attualmente Benji e Fede sono protagonisti dell’estate 2019 con il brano “Dove e Quando”, pensato proprio per la rotazione radiofonica di questa stagione. Un’anteprima del nuovo album in arrivo nei prossimi mesi. La canzone è accompagnata anche da un video prodotto da Borotalco.Tv, con la regia di Marc Lucas & Igor Grbesic della Damn Films. Il brano è stato invece prodotto da Merk & Kremont per l’etichetta Warner Music Italia. “Dove e Quando” racconta una storia comune di amici che si incontrano sulla spiaggia e si lasciano sommergere dalla voglia d’estate, di fare tardi la sera a parlare in riva al mare. Nella diretta Instagram Benji ha dato appuntamento a tutti i fan per il 20 luglio quando il duo parteciperà alla Bobo Summer Cup a Riccione. L’ultimo album di Benji e Fede è “Siamo Solo Noise - Limited Edition” che ha permesso di allungare ulteriormente la striscia record del gruppo. Anche in questo caso infatti il disco ha debuttato al primo posto in classifica tra i più venduti della settimana. In tre anni Benji & Fede hanno conquistato il numero 1 con "20:05", "0+" e l'edizione standard di "Siamo Solo Noise". Ogni album pubblicato in carriera dal duo ha conquistato la vetta della classifica.

I record e le possibili collaborazioni

La limited edition conteneva 4 nuovi brani inediti e una nuova versione di “Niente di speciale” cantata in duetto con Mr Rain. In totale sono ben 2 le certificazioni di Doppio Platino per i due ragazzi, 3 le certificazioni Platino e 6 oro. Numeri da capogiro anche per i singoli con oltre 560mila singoli venduti. Nel corso della diretta Instagram, Benji ha parlato anche di alcuni suoi colleghi. In particolare ha aperto alla possibilità di lavorare con Fedez anche se non è mai nata l’occasione nonostante il rapporto d’amicizia. Invece in merito ad una collaborazione con Irama, protagonista anche lui quest’estate con il brano “Arrogante”, Benji si è rivolto direttamente al cantante invitandolo per l’ennesima volta a ritrovarsi presso gli studi di Modena. Da mesi Benji e Fede hanno provato a ritrovarsi in studio con Irama, ma i troppi impegni del cantante hanno sempre rinviato ogni possibilità di lavorare insieme e dare vita ad un nuovo brano.