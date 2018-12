Benji e Fede, quattro album e quattro numeri uno

Benji & Fede continuano a collezionare numeri uno in carriera. Il duo ha raggiunto la prima posizione in classifica anche con "Siamo Solo Noise - Limited Edition" che al debutto si è issato in vetta tra gli album più venduti della settimana. “Siamo Solo Noise Limited Edition”, uscito lo scorso 2 novembre, è una versione dell'ultimo album arricchita da 4 brani inediti, tra cui il nuovo singolo “Universale” e una versione inedita di “Niente di speciale” cantata in duetto con Mr.Rain. Si tratta del quarto album a raggiungere il primo posto in classifica. In tre anni Benji & Fede hanno conquistato il numero 1 con "20:05", "0+" e l'edizione standard di "Siamo Solo Noise". Ogni album pubblicato in carriera dal duo ha conquistato la vetta della classifica.

"Siamo Solo Noise - Limited Edition", il nuovo album di Benji & Fede

Trascinati dal tormentone “Moscow Mule”, dopo il successo dell'estate Benji & Fede hanno pubblicato una versione riveduta dell'album "Siamo Solo Noise". La limited edition, uscita esattamente dopo otto mesi (il 2 novembre), contiene 4 nuovi brani inediti e una nuova versione di “Niente di speciale” cantata in duetto con Mr Rain. In totale sono ben 2 le certificazioni di Doppio Platino per i due ragazzi, 3 le certificazioni Platino e 6 oro. Numeri da capogiro anche per i singoli con oltre 560mila singoli venduti. Questa la tracklist di “Siamo solo Noise – Limited Edition”:

Universale La canzone più triste del mondo Temporale Senza salutarti Niente di speciale feat. Mr.Rain Da grande Incendio On demand feat. Shade XX settembre Sempre Moscow Mule Siamo solo noise Take away Glu Glu Disordine Buona fortuna

I concerti a Milano e Roma

Dopo la pubblicazione del nuovo album, Benji & Fede suoneranno dal vivo venerdì 16 novembre al Mediolanum Forum di Assago (MI) e domenica 25 novembre al Palalottomatica di Roma. “Preparatevi per uno show incredibile”, hanno anticipato i due giovani artisti. Con più di 100 mila persone nei loro instore e oltre 100 mila persone ai live degli ultimi due tour, si attende il tutto esaurito anche per i prossimi appuntamenti dal vivo del duo. Durante questi concerti molte saranno le sorprese, tra queste anche la partecipazione di alcuni ospiti: Annalisa che ha duettato con loro nella hit Tutto per una ragione, Mr Rain che è presente nell’ultimo album in una versione inedita di Niente di Speciale e Shade che li ha affiancati in On Demand. Dopo i concerti i due continueranno un tour di firmacopie fino alla fine dell'anno. I prossimi appuntamenti sono in programma il 14 dicembre a Stezzano (Bergamo), il 15 a Roma, il 16 ad Andria, il 17 a Catania e il 18 a Palermo. Intanto Benji & Fede continuano a condurre X Factor Daily, in onda dal 19 ottobre tutti i giorni su Sky Uno alle 19.40, per raccontare la preparazione dei concorrenti alle puntate dei Live.