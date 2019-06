Benji & Fede, il nuovo singolo è "Dove e quando": il video

Il nuovo singolo dell’estate lo hanno inciso Benji & Fede, duo modenese che porta la sua energia all’estate 2019 con il brano “Dove e quando” uscito il 31 maggio 2019. Il videoclip è arrivato il 3 giugno su YouTube e a distanza di poche ore ha già raggiunto e superato le 400 mila visualizzazioni.

“Dove e quando”, il videoclip di Benji & Fede

Un ritorno alla grande per Benji & Fede che, nonostante il breve periodo di pausa e riflessione, sono tornati più forti che mai con quello che potrebbe essere il tormentone dell’estate, “Dove e quando”. Non è il primo e non sarà di certo l’ultimo successo estivo del duo di Modena, che promette ancora grandi sorprese ai fan. Il video è uscito il 3 giugno 2019 e racconta una storia comune di amici che si incontrano sulla spiaggia e si lasciano sommergere dalla voglia d’estate, di fare tardi la sera a parlare in riva al mare. Una spensieratezza giovane, messa in evidenza dal travolgente ritmo latino di un brano orecchiabile che ha già conquistato i fan e, con un po’ di fortuna, si aggiudicherà il titolo di tormentone dell’estate 2019. Il video di “Dove e quando” è stato prodotto da Borotalco.Tv, con la regia di Marc Lucas & Igor Grbesic della Damn Films. La canzone è stata invece prodotta da Merk & Kremont per l’etichetta Warner Music Italia.

Il brano, che potrebbe fare parte di un progetto discografico più grande, andrà ad aggiungersi alla lunga lista di canzoni che si contenderanno il titolo di canzone dell’estate, insieme ai brani di Mahmood, Alvaro Soler, Takagi & Ketra, Giusy Ferreri, Baby K e moltissimi altri autori che si concorreranno per il podio più caldo dell’anno. Bneji & Fede non sono però estranei a questo genere di competizione: pensiamo al brano “Tutto per una ragione” feat. Annalisa, pubblicato il 12 maggio 2017 per l’album “0+”, che si è portato a casa un doppio disco di Platino e ha regalato al duo modenese il trono estivo di quell’annata.

Benji & Fede: un grande successo discografico

Loro sono Benjamin Mascolo e Federico Rossi. Provengono da Modena e si sono conosciuti su Internet, dove quasi per gioco si sono parlati e hanno deciso di formare un duo e fare musica insieme. Il successo delle loro cover pubblicate su YouTube gli ha fruttato l’attenzione prima delle radio, e poi delle etichette discografiche che hanno permesso loro di incidere il primo singolo, “Tutta d’un fiato”, a cui è seguito l’album di debutto “20:05” prodotto da Andy Ferrara e Marco Barusso. L’album ha raggiunto i vertici della classifica FIMI Album e precede il grande successo del secondo disco, “0+”, punto di svolta della carriera dei ragazzi con un doppio disco di Platino e 4 singoli che hanno dato forma alla loro carriera: “Amore Wi-Fi”, “Adrenalina”, “Forme geometriche (Addicted to you)” e “Tutto per una ragione”. Nel 2018 è arrivato poi “Siamo solo noise”, disco di Platino FIMI, pubblicato il 2 marzo dalla Warner Music Italy.