Benji & Fede, il nuovo singolo è "Dove e quando"

Il nuovo singolo dell’estate 2019 lo hanno firmato Benji & Fede e si intitola “Dove e quando”: il duo emiliano è pronto a scaldare i luoghi della musica e lasciare un’impronta indelebile nei mesi più caldi dell’anno.

“Dove e quando”, nuovo singolo di Benji & Fede

Non è il primo e non sarà l’ultimo tormentone estivo a cui i due ragazzi di Modena daranno vita nel corso della loro brillante carriera. “Dove e quando” è disponibile in streaming e download digitale su Spotify, Apple Music e iTunes e colleziona già enormi consensi tra i fan entusiasti. Il singolo segue il successo del 2018 del disco “Siamo solo noise”, pubblicato il 2 marzo e diventato disco di Platino, da cui sono stati estratti alcuni dei brani più amati dell’anno scorso, tra cui “Buona fortuna”, “On Demand”, “Moscow Mule” e “Universale”.

Il brano, che potrebbe fare parte di un progetto musicale ben più grande, andrà così ad aggiungersi alla lunga lista di canzoni che si contenderanno la corona di tormentone estivo 2019 come quelle già pubblicate di Mahmood, di Alvaro Soler, J-Ax, Takagi & Ketra, Giusy Ferreri, Baby K e moltissimi altri. L’obiettivo di Benji & Fede è certamente quello di replicare il travolgente successo di “Tutto per una ragione” feat. Annalisa, pubblicata il 12 maggio 2017 per l’album “0+” che si è portato a casa un doppio disco di Platino FIMI e ha consegnato loro le redini dei mesi più caldi.

Il successo di Benji & Fede

Come accade spesso negli ultimi anni, tutto è cominciato su Internet: due ragazzi che si incontrano sul web e scoprono di condividere una grande passione per la musica. Abbastanza grande da avviare un progetto insieme. Benji & Fede, così si faranno poi chiamare, pubblicano alcune cover su YouTube. Nel 2015 tentano di accedere alla selezione per Sanremo Giovani, ma non ce la fanno; nello stesso anno però riescono, grazie al sostegno dei fan, a convincere una radio a sponsorizzare i loro tour nelle piazze, dove vengono notati da un talent scout della Warner Music Italy. Arriva in quel momento il primo contratto discografico, che suggellano grazie all’uscita del singolo “Tutta d’un fiato”. Il loro album di debutto s’intitola “20:05” ed è stato prodotto da Andy Ferrara e Marco Barusso: il titolo fa riferimento all’orario d’invio del messaggio in cui Benjamin ha proposto a Federico di formare il duo. L’album raggiunge il podio della classifica FIMI grazie a singoli di successo come “Lunedì”, “Lettera” e “New York”. Nel 2016 arriva poi il secondo album studio, “0+”, anticipato da singoli come “Amore Wi-Fi” e “Adrenalina”, che contiene anche una collaborazione con Max Pezzali. Mentre promuovono il summenzionato successo di “Tutto per una ragione”, Benji & Fede vengono anche coinvolti nel progetto “Duets – Tutti cantano Cristina” e si esibiscono con lei in una interpretazione della sigla di “Che campioni Holly e Benji”.