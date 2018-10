Benji & Fede, oggi esce il nuovo singolo "Universale"

Oggi è uscito “Universale” il nuovo singolo di Benji & Fede. Il brano è disponibile nei principali store digitali e piattaforme streaming e anticipa l'uscita di “Siamo Solo Noise Limited Edition” che avverrà il prossimo 2 novembre. Si tratta di una nuova versione dell’album pubblicato a marzo con 4 nuovi brani inediti e una nuova versione di “Niente di speciale” cantata in duetto con Mr Rain. “Siamo solo Noise” è stato il terzo album pubblicato da Benji & Fede e così come i predecessori ha conquistato la vetta degli album più venduti in Italia alla sua uscita. “Universale” è uno dei quattro inediti presenti nel repack ed è stato scritto dagli stessi Benji & Fede insieme a Tony Maiello e Pietro Romitelli. Il tema della canzone è ispirato alla partecipazione del duo al Pride Milano della scorsa estate. Viene ripreso il concetto della mancanza di leggi in amore, che sia l’amore tra genitori, tra parenti, l’amicizia, l’amore sessuale, l’amore eterosessuale o omosessuale, l’amore per gli animali. Queste le parole del ritornello del brano: “L’amore non ha mai una lege universale / lo sai il linguaggio della pelle è universale / non si può spiegare / come la fine di Marilyn quella di un film universale / anche se il tempo passa e non lo puoi fermare / noi due a mezz’aria con il mondo che scompare / non si può spiegare come con l’anima / come il Dna

"Universale" e il repack di "Siamo Solo Noise"

Benji & Fede hanno presentato così il loro nuovo brano: «L’amore non ha mai una legge Universale – È senza confini, senza distinzione di sesso, senza colore o razza. L’amore è il filo conduttore che ci accomuna tra tutte le nostre diversità e unicità: è quello che unisce un uomo a una donna o a due persone dello stesso sesso, una persona anziana a chi la cura, un bambino alla sua mamma, un uomo al suo animale. Ed è proprio per questo che è nata Universale, per dire la nostra riguardo a una questione che tocca ognuno di noi, perché l’amore è in ogni cosa che viviamo, perché forse viviamo proprio grazie a quello». Come detto “Universale” farà parte di “Siamo Solo Noise Limited Edition”, questa è la tracklist ufficiale del nuovo album:

Universale

La canzone più triste del mondo

Temporale

Senza salutarti

Niente di speciale feat. Mr.Rain

Da grande

Incendio

On demand feat. Shade

XX settembre

Sempre

Moscow Mule

Siamo solo noise

Take away

Glu Glu

Disordine

Buona fortuna

Benji & Fede conducono X Factor Daily

Dopo il lungo instore tour in programma per la promozione del nuovo album con undici appuntamenti dal 2 novembre, Benji & Fede si concentreranno nell’organizzazione dei due concerti in programma nei palasport. Il duo si esibirà il 16 novembre al Mediolanum Forum e il 25 novembre a Roma al Palalottomatica con biglietti in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati. Si tratta di due eventi immediatamente successivi all’uscita del nuovo album e che anticipano il tour che dovrebbe partire nel 2019 e fare tappa in molte città italiane. Intanto Benji & Fede sono anche i conduttori di X Factor Daily, in onda dal 19 ottobre tutti i giorni su Sky Uno alle 19.40, per raccontare la preparazione dei concorrenti alle puntate dei Live.