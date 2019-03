Benji & Fede: arriva il nuovo album “Siamo Solo Noise Limited Edition”

Benji & Fede tornano con un nuovo album intitolato “Siamo Solo Noise Limited Edition”, una versione rivisitata dell’ultimo disco “Siamo Solo Noise” pubblicato solo sei mesi fa. Il nuovo progetto discografico uscirà il prossimo 2 novembre e sarà disponibile in tutti i negozi di dischi e store online. Il duo composto da Benjamin Mascolo e Federico Rossi si prepara anche a incontrare i fan per un firmacopie in giro per l’Italia. A breve saranno rese note sia le date dell’instore tour sia la tracklist del nuovo album. Intanto, i fan potranno vederli esibirsi dal vivo durante i due attesissimi concerti di novembre, uno al Mediolanum Forum di Milano e l’altro al Palalottomatica di Roma. Nei prossimi mesi i due cantanti saranno occupati anche nella conduzione del daily di X Factor, giunto alla sua dodicesima edizione.

“Siamo Solo Noise Limited Edition”: un repeak con diverse novità

Benji & Fede avevano promesso che presto sarebbe arrivata una bella notizia per tutti i fan e così è stato. Il duo modenese ha infatti pubblicato sui social un post in cui annuncia l’uscita di un nuovo album “Siamo Solo Noise Limited Edition”, rivelandone anche la copertina. Si tratta di una nuova versione dell’omonimo album “Siamo Solo Noise” pubblicato appena sei mesi fa e che ha fatto conoscere al pubblico alcuni successi come “Moscow Mule”, “Buona fortuna” e “On demand”. “Siamo Solo Noise Limited Edition” è il terzo disco della coppia di artisti emiliana e sarà disponibile a partire dal prossimo 2 novembre con l’etichetta Warner Music Italy. Benji & Fede hanno rivelato anche che il nuovo album sarà anticipato dà un inedito che lancerà il disco. Questo è il messaggio che il duo ha rilasciato sui social: «Dal 2 novembre disponibile in tutti i negozi di dischi e in digitale “Siamo Solo Noise Limited Edition”. Questa nuova versione dell’album conterrà canzoni inedite mai sentite prima. Presto vi comunicheremo la tracklist completa, il titolo del primo singolo e le date degli instore.»

Grande attesa per l’instore tour

Come annunciato sui social, subito dopo il 2 novembre, data in cui è prevista la pubblicazione di “Siamo Solo Noise Limited Edition”, Benji e Fede partiranno per un instore tour per promuovere il disco, firmare le copie e abbracciare i propri fan. Le date degli appuntamenti non sono state rese ancora note, ma i due cantanti rassicurano i fan e affermano che a breve saranno fornite maggiori informazioni.

I concerti di Milano e Roma: un’anticipazione del tour 2019

Sono già note, invece, le date dei due concerti previsti al Mediolanum Forum di Milano il 16 novembre e al Palalottomatica di Roma il 25 dello stesso mese, i due attesissimi appuntamenti che permetteranno di vedere esibirsi dal vivo Federico Rossi e Benjamin Mascolo. Si tratta di due eventi immediatamente successivi all’uscita del nuovo album e che anticipano il tour che dovrebbe partire nel 2019 e fare tappa in molte città italiane.