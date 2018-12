Benji & Fede a Uno in Musica...e Siamo solo Noise

(@BassoFabrizio)



E' un disco da grandi...un disco che costruisce un mondo per chi resterà piccolo nel mondo dei giganti. Per chi da grande prova a giocare con i suoi difetti e vuole dimostrare quanto è bello essere se stessi. Benjì & Fede si sono presi tempo per pensare, scrivere e e realizzare Siamo Solo Noise, il disco della maturità, un disco maturo che racconta le stagione della vita attraverso gli occhi di due ragazzi, Federico Rossi e Benjamin Mascolo, che sembra abbiano fatto un patto per lanciarsi dal decimo piano. Chi scrive ammette le remore quando ha schiacciato play per ascoltare Siamo Solo Noise. E ammette che fin dalle prime parole, quelle della speranza dei ragazzini del Reparto di Oncologia Pediatrica dell'Ospedale di Modena (che Benji & Fede sostengono in ogni modo possibile) è iniziata quella fase che si chiama ricredersi. Ci siamo incontrati, in occasione della presentazione del loro disco e poi anche quando sono stati ospiti di E Poi c'è Cattelan, e abbiamo avuto modo di chiacchierare e di condividere da una parte, la loro, lo stupore per un disco riuscito anche perché germogliato secondo natura e non attraverso forzati fertilizzanti discografici, e dall'altra, la nostra, quella per una maturità artistica e testuale davvero sorprendente. E' la prova che se i tempi sono rilassati, chi ha talento e cose da raccontare, fa valere il suo valore e fa la differenza. Sono elettroni, Benji & Fede, che fanno esplodere la realtà.



Non per nulla il brano che chiude il disco si intitola Buona Fortuna. Loro ne hanno avuta, va detto, ma va anche sottolineato quante pedalate in salita hanno fatto per sedurla, la fortuna. Benji & Fede sono ora protagonisti di una scena musicale che li abbraccia e accoglie come narratori di questa epoca. Il disco d'oro conquistato da Siamo solo Noise lo ribadisce. E per l'ultimo, sparuto gruppo di scettici, c'è Uno in Musica Benji & Fede in programma su Sky Uno mercoledì 28 marzo alle ore 18.50. Un viaggio nella cosmogonia di due (poco più che) ventenni che "sempre fino a che posso" hanno disegnato nuovi confini nel mappamondo della musica.