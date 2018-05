(@BassoFabrizio)





È Moscow Mule, il nuovo singolo di Benji & Fede, prodotto e scritto con Takagi & Ketra e con la collaborazione di Federica Abbate e Rocco Hunt, in radio da venerdì 11 maggio. Quando parte arriva subito l’estate, la spiaggia, il mare, i cocktail. Uno dei pezzi più estivi dell’album Siamo solo Noise che parla di leggerezza, voglia di divertirsi, di viaggiare, di vivere esperienze memorabili. Il video, girato a Goa, in India, riprende le atmosfere estive che evoca il brano. Moscow Mule arriva dopo Buona fortuna e On Demand, tutti contenuti nell’album Siamo Solo Noise che ha raggiunto la certificazione DISCO di PLATINO per le vendite dopo aver esordito direttamente al primo posto della classifica di vendita. Numerosissima è stata la folla presente nelle città che hanno ospitato gli appuntamenti dell’instore tour tanto da bloccare intere piazze e ora sono pronti a incontrare i loro fan negli appuntamenti live estivi con il Siamo Solo Noise Summer Tour, prima parte degli eventi live che li vedranno protagonisti nei prossimi mesi.





BENJI & FEDE PRESENTANO SIAMO SOLO NOISE



Il disco si apre con Da Grande ed è accompagnato da voci di bambini che raccontano i loro sogni da...grandi. Benji e Fede ci raccontano che "è una canzone di sogni, devi restare così anche quando cresci, bisogna sempre coltivare i sogni. La abbiamo immaginata da subito con dei cori di bambini. Loro sono i bambini del reparto di oncologia pediatrica di Modena, avevamo suonato per loro a natale. Verranno a trovarci all’instore di Modena, sono super entusiasti". Nei loro brani ci sono scorie lasciate da amori non andati bene: "Le canzoni sono nate da una idea nostalgica, le canzoni d’amore più belle vengono col cuore spezzato, ci troviamo a scrivere d’amore quando l’amore è evaporato". A proposito di nostalgia in XX Settembre si parla di vivere dentro un flashback: "Noi vorremmo rivivere il concerto del 4 marzo 2017 al Forum, un traguardo straordinario. C’erano i nostri genitori, i famigliari e migliaia di fan. Ci ha dato la sensazione del saggio di fine anno". Siamo solo Noise significa che "siamo solo noi…siamo solo rumore, siamo nati dal web e nei raduni nelle piazze facevamo rumore per farci sentire". Oltre al noise c'è il brano Disordine: "Siamo disordinati. La canzone parla di convivenza, della capacità di accettarsi per quello che si è. Il disordine è uno elemento di questo equilibrio". Chiudiamo con Buona Fortuna e il prezzo della felicità: "La felicità è fatta di piccoli frammenti, nella vita quotidiana è più logico parlare di serenità. Noi siamo felici? Costa molto, tutti i giorni sono sfide e siamo umani. Ma va bene così. La felicità è sempre a portata di mano, passiamo la vita inseguirla e invece è lì. Impariamo a goderci il momento".





TOUR, LE PRIME DATE



Sabato 7 luglio 2018 || Napoli @ Arena Flegrea

Martedì 10 luglio 2018 || Reggio Emilia @ LIME Space - Fiere di Reggio Emilia

Giovedì 12 luglio 2018 || Padova @ Arena Live

Venerdì 13 luglio 2018 || Cattolica (RN) @ Arena della Regina

Martedì 24 luglio 2018 || Taormina (ME) @ Teatro Antico

Sabato 11 agosto 2018 || Lecce @ Piazza Libertini

Lunedì 20 agosto 2018 || Marina di Pietrasanta (LU) @ La Versiliana



QUALCOSA SU BENJI & FEDE



Sono caso unico e raro di successo senza talent e senza provenire dalla scena rap, pionieri del web. Questi sono alcuni dei loro numeri dal 2015 ad oggi: 2 certificazioni Doppio Platino, 3 certificazioni Platino,6 Oro, per un totale di oltre 150.000 album e oltre 560.000 singoli venduti; più di 100.000 persone presenti nei loro instore, oltre 80.000 persone ai loro live sold out per due tour consecutivi e più di 100 milioni di visualizzazioni su YouTube.