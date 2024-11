Dream Productions, il trailer della serie del mondo di Inside Out

Pixar ha presentato il video che anticipa ciò che vedremo nella nuova serie Disney+, che è uno spin-off dei film ambientati nella mente di Riley. Questo show riporta gli spettatori nella mente della giovane protagonista, soffermandosi sulla produzione dei sogni. Ambientati tra gli eventi di Inside Out e Inside Out 2, tutti e quattro gli episodi di questa serie limitata debutteranno mercoledì 11 dicembre 2024 su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

Pixar ha presentato nelle scorse ore il video (che potete guardare in alto, nella clip posta in testa a questo articolo) che anticipa ciò che vedremo nel nuovo show di Disney+, che è uno spin-off dei film ambientati nella mente di Riley.

Questo show riporta gli spettatori nella mente della giovane protagonista, soffermandosi sulla produzione dei sogni. Ambientati tra gli eventi di Inside Out e Inside Out 2, tutti e quattro gli episodi di questa serie limitata debutteranno mercoledì 11 dicembre 2024 su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).



In Dream Productions, Riley sta crescendo, e quando i suoi ricordi richiedono un’elaborazione extra, Gioia e il resto delle Emozioni Centrali li inviano alla Dream Productions. La celebre regista Paula Persimmon (doppiata nella versione originale da Paula Pell) deve affrontare un incubo personale: cercare di creare il prossimo sogno di successo dopo essere stata affiancata da Xeni (doppiato da Richard Ayoade), un presuntuoso regista di fantasticherie diurne che vuole farsi strada nel mondo dei sogni notturni.



