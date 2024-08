Inside Out: Dream Productions, svelata la serie tv spinoff Pixar

Pixar ha svelato Inside Out: Dream Productions, una nuova serie spin-off incentrata sui sogni di Riley, che debutterà su Disney+ nel 2025. La serie esplorerà la fabbrica dei sogni vista nei film precedenti

Pixar ha ufficialmente svelato la nuova serie TV spin-off di Inside Out, intitolata Inside Out: Dream Productions, durante la presentazione alla D23 Expo. La serie, che debutterà in esclusiva su Disney+ nel 2025, promette di espandere l'universo emotivo di Riley, concentrandosi questa volta sui suoi sogni piuttosto che sulle sue emozioni. I fan possono aspettarsi una nuova avventura nella mente della protagonista, con un focus sulla fabbrica dei sogni che abbiamo già intravisto nei film precedenti.