Destiny's Child, la reunion di Beyoncé e le altre a Broadway

Beyoncé ha celebrato l’evento con una serie di post su Instagram condivisi sabato 23 novembre: nel primo, ha mostrato un montaggio video di immagini di Times Square che si alternano a scatti di Rowland, Knowles e Beyoncé con i loro programmi dello spettacolo, il tutto sotto le note della canzone II Most Wanted, la recente hit di Beyoncé in collaborazione con Miley Cyrus.

I fan delle Destiny's Child non vedevano l’ora e hanno finalmente potuto gioire di un evento per loro mitico: la reunion di Beyoncé e le altre componenti della loro girl band del cuore.

Le mitiche Destiny’s Child

Le Destiny’s Child nacquero come quartetto nel 1997, quando le fondatrici Kelly Rowland e Beyoncé si unirono alle colleghe LeToya Luckett e LaTavia Roberson.

Nel 2000, Luckett e Roberson furono sostituite da Michelle Williams e Farrah Franklin, anche se quest’ultima lasciò il gruppo dopo pochi mesi.

Dal loro scioglimento avvenuto nel 2006, il trio si è riunito solo occasionalmente. Una delle più celebri reunion delle Destiny’s Child risale al 2013, quando cantarono assieme per l’halftime show del Super Bowl di Beyoncé e nel 2018 al Beychella.

Il gruppo è famoso per successi come Lose My Breath, Soldier, Survivor, Bootylicious, Say My Name e molti altri.



Di seguito potete guardare il recente post di Beyoncé, pubblicato sul suo profilo ufficiale di Instagram.