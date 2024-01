Destiny's Child, la foto della reunion

Nel corso degli anni le Destiny’s Child hanno più volte cambiato formazione fino ad arrivare a quella composta da Beyoncé Knowles, Kelly Rowland e Michelle Williams. LeToya Luckett, una delle componenti originali della girl band statunitense, ha condiviso una foto della reunion che ha visto protagoniste tutte le cantanti che negli anni si sono succedute nel gruppo, fatta eccezione per Farrah Franklin, presente soltanto per alcuni mesi agli inizi del 2000.

destiny's child, lo scatto su instagram

Forse non tutti sanno che Beyoncé Knowles, Kelly Rowland, LeToya Luckett e LaTavia Roberson sono state le quattro componenti originali delle Destiny’s Child fino al 2000 quando LeToya e LaTavia hanno abbandonato il gruppo lasciando spazio all’arrivo di Michelle Williams e Farrah Franklin, quest’ultima presente soltanto per alcuni mesi.

In occasione dell’ultimo tour di Beyoncé, cinque delle sei artiste si sono ritrovate per una reunion, prontamente immortalata da uno scatto che ha subito fatto il giro dei social. LeToya Luckett ha infatti condiviso la foto su Instagram ottenendo oltre 200.000 like.

La cantante ha scritto: “Questo è stato il mio momento preferito del 2023 a mani basse ”.