Nicole Scherzinger contro le Pussycat Dolls nella canzone Freedom

La cantante Nicole Scherzinger mette i puntini sulle i nel testo del suo nuovo brano da solista, intitolato “Freedom”. "Non sono quella bambola che conoscevate” (dice, in riferimento a "Dolls" di Pussycat Dolls). "(Quella bambola) Ha pagato i suoi debiti / Ora possiede se stessa" continua il testo. Un modo per staccarsi ufficialmente dal gruppo, con cui ha una controversa causa legale

La cantante Nicole Scherzinger ha presentato una nuova canzone da solista, intitolata Freedom, in cui prende di mira le sue ex compagne di band, le componenti delle Pussycat Dolls.



Scherzinger mette i puntini sulle i nel testo del brano, cantando cose come: "Non sono quella bambola che conoscevate” (in riferimento a "Dolls" di Pussycat Dolls). "(Quella bambola) Ha pagato i suoi debiti / Ora possiede se stessa", continua il testo. Un modo per staccarsi ufficialmente dal gruppo, con cui l’ex frontman ha una controversa causa legale.



Ma facciamo un passo indietro: le Pussycat Dolls erano un gruppo molto famoso a metà degli anni 2000. Le componenti della band si sono riunite brevemente nel novembre 2019, pubblicando nel febbraio 2020 un singolo che segnava il loro ritorno, una canzone intitolata React.

In programma c'erano un tour e un nuovo album, tuttavia i progetti sono naufragati a causa della pandemia e per via di conflitti interni al gruppo.



Nicole Scherzinger citata in giudizio dalla fondatrice della band

approfondimento Pussycat Dolls, comunicata la cancellazione della reunion Nel settembre 2021 la fondatrice delle Pussycat Dolls, la coreografa Robin Antin, ha citato in giudizio Scherzinger per violazione del contratto, sostenendo quanto segue: la cantante si sarebbe rifiutata di partecipare a un tour di reunion a meno che non avesse ottenuto più soldi delle sue compagne di band e il controllo creativo dei loro spettacoli.

Il dramma ha toccato l’apogeo nel gennaio 2022 quando Nicole Scherzinger ha pubblicato sui social media una dichiarazione secondo cui il tour era stato cancellato del tutto, con grande sorpresa di almeno due dei membri delle Dolls.



La delusione delle compagne di band

approfondimento Nicole Scherzinger, le foto più belle della popstar "Vogliamo dire quanto siamo incredibilmente deluse nell'apprendere di un annuncio fatto su Instagram che il tour di reunion delle Pussycat Dolls è stato cancellato", così si sono espresse Carmit Bachar e Jessica Sutta in una dichiarazione congiunta all'epoca. “Non c'è mai stata alcuna notifica ufficiale di ciò”.



La causa legale andrà avanti a lungo

approfondimento Dalle Pussycat Dolls alle Spice Girls, il girl power Il magazine americano Page Six all'epoca aveva riferito in esclusiva che Scherzinger ha presentato una risposta alla causa di Antin, che ha definito "uno sforzo inutile per far rispettare un accordo scaduto del 2019". Recentemente Page Six ha confermato che il caso è ancora in fase di elaborazione in tribunale e lo sarà per un po', poiché un giudice di Los Angeles ha recentemente rinviato una conferenza sullo situazione a marzo 2024. Tuttavia Nicole Scherzinger canta adesso una canzone i cui versi sembrano invece dare una sentenza definitiva…



“I’m not that little doll you knew”, dice il testo della canzone Freedom

approfondimento Spice Girls, Times Square dedica un billboard alla girl band Il nuovo brano da solista di Nicole Scherzinger sembra citare la sua liberazione dal gruppo delle Pussycat Dolls a partire dal titolo: Freedom, che in italiano significa libertà…

Oltre a far passare in maniera velata nel titolo il concetto che finalmente si sarebbe liberata di un fardello - quello dell'esemble di cui faceva suo malgrado parte - la cantante mette i puntini sulle i anche all’altezza della seguente strofa, in cui canta così: “Please allow me to introduce myself / I’m not that little doll you knew / She paid her dues / Now she owns herself”.

Tradotto: "Per favore, permettimi di presentarmi / Non sono quella bambolina che conoscevi / Lei ha pagato i suoi debiti / Ora possiede se stessa”. Sembra proprio che la popstar stia dichiarando di essere ora solo ed esclusivamente una cantante solista, e che quindi non debba più nulla al gruppo con cui negli anni Duemila raggiunse il successo.



“Fatti da parte, per favore", canta a Robin Antin

approfondimento I migliori concerti di marzo 2023 Freedom continua con altri versi molto eloquenti, che sembrano cantarle (sia dentro che fuor di metafora) a Robin Antin.



“I’ve got a new attitude down inside of me / I’ve got a new pair of shoes / Step aside, please”. "Ho un nuovo atteggiamento dentro di me / Ho un nuovo paio di scarpe / Fatti da parte, per favore”.

Dopodiché Scherzinger cita le seguenti parole: “I’m through working for you / Was killing me to compromise / Bi**h, I just woke up redefined.”

"Ho finito di lavorare per te / Mi stava uccidendo per scendere a compromessi / St****a, mi sono appena svegliata diversa”. La canzone Freedom è stata cantata da Nicole Scherzinger lo scorso 4 marzo durante il Sydney WorldPride in Australia, evento di cui la popstar era l'headliner.



Poi però Nicole Scherzinger ha cantato diversi successi delle Pussycat Dolls...

approfondimento Blink-182, tour e reunion: concerto a Bologna, unica data in Italia Bisogna notare però come al Sydney WorldPride in Australia Nicole Scherzinger abbia poi cantato diversi successi delle Pussycat Dolls durante la sua esibizione. Quindi, dopo aver sottolineato la sua ritrovata libertà e la sua indipendenza dalla band da cui si vuole staccare ufficialmente, ha poi cantato le hit delle Pussycat Dolls, tra cui Don't Cha e When I Grow Up... Un po' incoerente ma vale sempre la stessa regola: the show must go on.

Prima del concerto, Nicole Scherzinger (che, oltre a essere una cantante, è anche molto nota in qualità di giudice dello show televisivo The Masked Singer) ha detto che sperava di rendere la comunità LGBTQIA + "molto orgogliosa" con Freedom, un brano dance allegro che dovrebbe essere pubblicato entro la fine dell'anno, come è stato rivelato da una fonte in esclusiva al magazine americano Page Six.

“Non credo che sarà un inno pop gay. So che lo sarà ", ha detto Scherzinger, 44 anni, al Daily Telegraph's Confidential.