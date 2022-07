7/16

TLC - Chi era giovane e appassionato di black music negli anni '90 ricorda di certo le TLC, una delle più celebri girlband dell'epoca. Diversamente dalle band inglesi come le Spice Girls e le All Saints, venivano dal profondo sud degli Stati Uniti (da Atlanta, in Georgia) e facevano vero Hip Hop e R'n'B, con singoli come "Creep", "No Scrubs" e "Unpretty", salendo alla ribalta della scena musicale qualche anno prima delle forse più note Destiny's Child.

Italia 1982, i "tormentoni" dell’anno in cui abbiamo vinto i Mondiali