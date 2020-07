9/10 ©Getty

Scritta da Robert Hazard nel 1979 e riadattata da Cyndi Lauper nel 1983, “Girls Just Want to Have Fun” è diventato un evergreen della musica pop. Il suo video, poi, è un vero inno al femminismo, con Cyndi che attraversa tutte le fasi della vita di una donna, trascinando un gruppo di donne di diverse classi sociali in giro per le strade di New York.

Girls Just Want To Have Fun, com'è cambiata Cyndi Lauper