Spotify, i consigli per i tormentoni dell'estate 2020

Siete in cerca della colonna sonora ideale per le vacanze? In una playlist tutte le scelte del team italiano della piattaforma streaming

Ecco la lista completa, disponibile in streaming, compilata senza un ordine particolare come fosse la più classica delle "riproduzioni casuali", basata su dati, trend attuali e previsioni future della squadra di Spotify Italia: Irama - Mediterranea Boomdabash - Karaoke (feat. Alessandra Amoroso) Random - Sono un bravo ragazzo un po' fuori di testa Black Eyed Peas - MAMACITA (feat. Ozuna) Elodie - Guaranà Ghali - Good Times Karol G - TUSA (feat. Nicki Minaj) Fedez - Bimbi Per Strada (Children) Topic - Breaking Me (feat. A7S) Juanfran - Como Llora Shablo - M'Manc (feat. Geolier & Sfera Ebbasta) DaBaby - ROCKSTAR (feat. Roddy Ricch) Boro Boro - Nena (feat. Geolier) Takagi & Ketra - Ciclone (feat. Elodie, Mariah, Gipsy Kings) The Weeknd - In Your Eyes Gaia - Chega ROSALÌA - TKN (feat. Travis Scott) Baby K - Non mi basta più (feat. Chiara Ferragni) Lady Gaga - Rain On Me (with Ariana Grande) Jawsh 685 - Savage Love (Laxed - Siren Beat) (feat. Jason DeRulo)