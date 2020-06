Baby K, il testo di "Non mi basta più" con Chiara Ferragni

Scende in campo anche Baby K (FOTO) nella sfida agguerrita per il tormentone dell'estate 2020. La cantante ha pubblicato "Non mi basta più" che vede la collaborazione straordinaria di Chiara Ferragni (FOTO). Così come anticipato da alcuni post sui social, l’imprenditrice, modella e stilista ha affiancato Baby K per la sua ennesima hit. La cantante e rapper Claudia Nahum, vero nome di Baby K, ritorna sulle scene e accoglie con grande entusiasmo Chiara Ferragni: "Sono felicissima di ospitare Chiara, preparatevi a un'estate iconica oltre che rovente" ha scritto sul suo profilo Instagram. L'influencer ha replicato: "Vi amo miei adorati guysers per tutto il supporto che state dando al mio debutto musicale".