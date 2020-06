2/10

“Gasolina” (2005) è un classico del genere reggaeton. Cantato dal portoricano Daddy Yankee, divenne un vero tormentone non solo in Italia ma anche in America Latina, in Canada, in Giappone, in Australia e in tutta Europa. Immagine tratta dal profilo Instagram @daddyyankee

Katy Perry e Daddy Yankee in duetto: esce il remix di "Con Calma"