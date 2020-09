1/12

Tom (a sinistra nella foto) e Bill Kaulitz, i due volti più noti dei Tokio Hotel, compiono 31 anni il primo settembre. Nati a Lipsia, in Germania, nel 1989, in 15 anni di carriera hanno compiuto una vera e propria metamorfosi non solo per quanto riguarda il look ma anche a livello musicale

Heidi Klum e Tom Kaulitz, matrimonio davanti ai Faraglioni di Capri