Nata a New York il 22 giugno 1954, Cyndi Lauper è una cantautrice e un’attrice di grande successo. Prima di iniziare la sua carriera da solista ha fatto parte di molte cover band: a renderla un’icona della musica pop sono stati però i suoi successi, da “Girls Just Want to Have Fun” fino a “True Colors” e “Time After Time”. Icona gay, sposata con David Thornton dal 1991 e mamma di Declyn Wallace (1997), negli anni ha cambiato spesso look: scopri tutte le sue trasformazioni