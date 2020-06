Pride, l'inno LGBTQ+ Take Me To Church di Hozier

Hozier affida il suo messaggio importante alla musica: “The only heaven I’ll be sent to / Is when I’m alone with you”.

Nel corso degli anni tantissimi artisti si sono schierati in prima linea in qualità di allies, da Cher ( FOTO ) a Britney Spears passando per Christina Aguilera e Taylor Swift , che hanno pubblicato due veri e propri inni, ovvero Beautful e You Need To Calm Down.

Take Me To Church: la canzone

La voce di Someone New ha pubblicato una delle canzoni più emozionanti degli ultimi anni in cui, nel video a corredo, viene raccontata la difficoltà di amarsi di due ragazzi gay. E' proprio questa clip a a rendere ancora più forte il messaggio, una chiara denuncia contro l'omofobia e il bullismo; a oggi il filmato conta più di trecentosessanta milioni di visualizzazioni.

Parole che tagliano l’anima arrivando dritte al cuore, Hozier racconta alla perfezione paure, pregiudizi subiti e voglia di amare, questa una parte del brano: “‘We were born sick,’ you heard them say it / My Church offers no absolutes. / She tells me, ‘Worship in the bedroom.’ / The only heaven I’ll be sent to / Is when I’m alone with you / I was born sick, but I love it / Command me to be well / Amen. Amen. Amen. Amen”.

L’esplosione della canzone arriva con il ritornello: “Take me to church / I’ll worship like a dog at the shrine of your lies / I’ll tell you my sins and you can sharpen your knife / Offer me that deathless death / Good God, let me give you my life”.