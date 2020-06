Da Lady Gaga a Taylor Swift passando per le Little Mix, sono molte le star della musica che si sono schierate in prima linea nella battaglia a sostegno della comunità LGBTQ+, tra loro anche Francesca Michielin

Negli anni sempre più esponenti del mondo dello spettacolo si sono schierati in prima linea, tra loro troviamo anche Francesca Michelin che in questa giornata ha deciso di rivolgere un messaggio alla causa: “1° Giugno: ok estate, ci siamo quasi. Ok sessione, pure. Ma soprattutto: buon Pride Month. Sentirsi liberi di esprimere ciò che siamo a volte è difficile, ma dobbiamo farlo con coraggio e con orgoglio. Siamo uniti in tutto questo, siamo una sola direzione. Happy Pride”.

Pride: la musica pop

Dagli Stati Uniti d’America al Bel paese, nel corso del tempo cantanti, attori e conduttori televisivi si sono esposti in prima linea per supportare la comunità LGBTQ+ lanciando messaggi, iniziative e brani, tra questi Born This Way di Lady Gaga (FOTO), Secret Love Song delle Little Mix e You Need To Calm Down di Taylor Swift (FOTO).