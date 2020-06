Pride Month 2020, parata per i diritti LGBTQ+ sarà globale e virtuale

Nessuna parata in strada, ma tanti eventi virtuali. Quello di giugno 2020 è un “Pride Month” caratterizzato da manifestazioni digitali, a causa dell’emergenza Covid-19. L’appuntamento clou è per il 27 giugno quando sul web in streaming andrà in onda il “Global pride 2020” . Per 24 ore su un canale dedicato saranno trasmessi spettacoli, esibizioni musicali, interventi da parte di attivisti e di personaggi pubblici a favore dei diritti LGBTQ+ ( 10 ARTISTI PORTABANDIERA DELLA COMUNITÀ LGBTQ+ - OMOFOBIA, LA SITUAZIONE NEL MONDO ).

Gli eventi annullati

Sabato 30 maggio, a Piacenza, era in programma il Piacenza Pride 2020, la prima parata in calendario in Italia per quest’anno. Ma l’evento è stato annullato per evitare contagi da Coronavirus. Sono tantissime le sfilate cancellate in Italia e in Europa. “Il Covid 19 - si legge su Gay.it - ha scombinato tutti i piani per questo singolare Pride Month. Ma non per questo la comunità LGBT si è arresa. Le battaglie per richiedere pari diritti, una legge contro l’omotransfobia, il matrimonio egualitario, le adozioni e l’essere riconosciuti come famiglia non si fermeranno mai, nemmeno con una pandemia”.