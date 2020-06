Pride, l'inno I'm Coming Out di Diana Ross compie 40 anni

approfondimento

Pride, Born This Way: l’inno LGBTQ+ di Lady Gaga

La canzone parla della scoperta di sé stessi, della voglia di iniziare una nuova vita mostrandosi semplicemente per quello che si è senza aver paura di nessuno, tematiche vicine alla comunità LGBTQ+, che ha trasformato la canzone in un inno, questo un estratto del testo: The time has come for me / To break out of the shell / I have to shout / That I'm coming out / I’m coming out / I want the world to know / Got to let it show / I’m coming out”.