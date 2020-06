8/10 @Getty Images

Con il singolo di debutto “La Flaca”, il gruppo spagnolo Jarabe de Palo, guidato dal compianto Pau Donés, raggiunge il successo in tutto il mondo. Una canzone in pieno rock latino che si trasforma in tormentone prima in Spagna grazie ad uno spot commerciale e poi in tutto il mondo.

Jarabe de Palo, le canzoni più famose