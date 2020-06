Sabrina Salerno e Samantha Fox, 10 anni dalla cover di “Call me”

Il 15 giugno di 10 anni fa Sabrina Salerno ( FOTO ) e Samantha Fox ( FOTO ) pubblicarono “ Call me ”, cover del brano dei Blondie. Le due icone della pop dance anni 80 si unirono sotto il nome " Samantha vs Sabrina " per ritornare in auge e riproporre la loro esplosiva musica. “Call me” è una cover dance dell'omonimo brano del 1980 scritto da Debbie Harry e prodotto da Giorgio Moroder. Nello stesso giorno venne pubblicato anche un videoclip dove Sabrina Salerno e Samantha Fox duettano una accanto all’altra vestite con due abiti sexy. Sono oltre 6 milioni le visualizzazioni del video diretto da Mauro Lovisetto. Il singolo è stato accompagnato da un EP di dieci tracce e ha raggiunto la quarta posizione della classifica dance dei dischi più venduti del 2010. Il grande successo del brano ha portato anche a due remix ufficiali, pubblicati nel 2012 ed entrambi con il titolo “Call Me 2K12”.

SABRINA SALERNO E SAMANTHA FOX OGGI

Ancora oggi le due cantanti riscuotono un grande successo. In particolare Sabrina Salerno ha da poco raggiunto e festeggiato i 500.000 follower. Ha così ringraziato i fan con uno scatto diventato subito virale e che n el giro di poche ore ha superato la cifra di 45.000 like. L’ennesimo scatto di grande successo che conferma Sabrina Salerno come una delle artiste più popolari e amate dal pubblico del Bel paese. Sono oltre trenta gli anni di carriera, ma la showgirl, cantante e attrice (le foto dei suoi film) continua ad avere uno strepitoso riscontro sui social. L’artista ha deciso di utilizzare spesso Instagram per aggiornare i suoi fan e tenersi sempre in contatto con coloro che hanno decretato la sua popolarità. Un riscontro registrato anche al Festival di Sanremo 2020 quando Sabrina Salerno si è esibita sul palco del Teatro Ariston con "Boys (Summertime Love)", pezzo cult degli anni Ottanta che ha raggiunto la vetta delle classifiche di tutta Europa. Anche Samantha Fox non si è fermata in questi anni e dopo il duetto con Sabrina Salerno ha continuato a pubblicare musica. Inoltre ha partecipato a diversi reality show e collaborato con diversi musicisti per singoli e raccolte varie. L’ultimo singolo che porta la sua firma è “Hot Boy” del 2018.

LA STORIA DI “CALL ME”

“Call me” è stata pubblicata nel 1980 dal gruppo Blondie. Ha conquistato il primo posto in classifica sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito ed è stata eletta tra le migliori 500 canzoni nella storia della musica. Il grande successo del brano è dovuto anche alla sua presenza come tema centrale del film “American Gigolò”. Il ritornello di “Call me” è stato cantato dalla cantante e autrice Debbie Harry anche in italiano e in francese. Esiste anche una versione in spagnolo del brano “Llámame”. Oltre a quella di Sabrina Salerno e Samantha Fox, sono tantissime le cover pubblicate dal 1980 ad oggi. Tra queste un remix di Ben Liebrand, una versione gothic e una metalcore. Tra gli artisti che si sono cimentati ci sono anche Nikka Costa, Franz Ferdinand e Skye Edwards.