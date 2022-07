Dagli 883 ai Lunapop, i migliori tormentoni degli anni '90. FOTO

7/20 Fonte:Youtube

All That She Wants, cantata dagli svedesi Ace of Base, fu pubblicato nel novembre del 1992. Il brano prodotto da Denniz Pop, nel 1993, raggiunse la vetta di moltissime classifiche in tutto il mondo. È rimasto nelle prime tre posizioni della Billboard's Hot 100 per tre mesi, pur non raggiungendone mai la vetta

"Finché la musica suona", il tormentone estivo dei Krikka Reggae