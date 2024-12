Elton John, il nuovo video di Step Into Christmas con Cara Delevingne

Più di 50 anni dopo l’uscita della canzone natalizia Step Into Christmas, Elton John ha rivisitato il singolo del 1973 in un nuovo video con protagonista Cara Delevingne . La modella e attrice interpreta il ruolo del leggendario pianista, mentre sui monitor della sala di controllo i due, rispettivamente John negli anni Settanta e Delevingne oggi, cantano fianco a fianco. “Ho visto Cara a Glastonbury la scorsa estate, e abbiamo parlato di quanto ci sarebbe piaciuto lavorare insieme se fosse arrivata l’idea giusta”, ha dichiarato in un comunicato l’artista. “È divertente passare del tempo con lei; entrambi abbiamo un senso dell'umorismo piuttosto autoironico. Quando qualcuno mi ha suggerito l’idea di interpretarmi in un riff nel video Step Into Christmas del 1973, ho pensato che fosse l’occasione perfetta. Grazie a Dio Cara ha pensato la stessa cosa perché è venuto benissimo”.

CARA DELEVINGNE: "VORREI POTER FINGERE DI ESSERE ELTON JOHN OGNI GIORNO"

“Elton è sempre stato un mio idolo, dire che la sua musica ha avuto un effetto profondo su di me è un eufemismo. Essere invitata da lui a interpretarlo in questa rivisitazione era un sogno che non sapevo di avere finché non è accaduto”, ha aggiunto Delevingne. “Onestamente, vorrei poter fingere di essere Elton ogni giorno. Spero che un giorno Elton possa ricambiare il favore e accettare di interpretarmi nel mio film biografico non ancora sviluppato, scritto, proposto o finanziato. Incrociamo le dita”. In attesa di possibili future collaborazioni, John ha anticipato ai fan di essere al lavoro su nuova musica, che potrebbe uscire il prossimo anno.