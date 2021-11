Il tormentone di Sanremo 2021 (e della scorsa estate) si prepara a fare il salto oltre i confini italiani. “Musica Leggerissima” di Colapesce e Dimartino, arriva anche in Spagna in una speciale versione in lingua cantata da Ana Mena Condividi

Ne aveva già dato riprova alcuni mesi fa sui suoi profili social, quando Ana Mena aveva condiviso con i fan italiani ed europei il suo apprezzamento per il singolo “Musica Leggerissima” di Colapesce e Dimartino. Ora ne arriva la conferma: la pop star spagnola sarà l’interprete della hit sanremese in lingua iberica. La nuova versione del brano, dal titolo “Musica Ligera” uscirà il prossimo giovedì 25 novembre su tutte le migliori piattaforme per lo streaming musicale.

Ana Mena, il nuovo singolo annuncia una nuova era

Che importanti novità fossero nell'aria - per la bella e talentuosa pop star spagnola, molto conosciuta e apprezzata anche nel nostro Paese – era cosa ormai certa, da quando Ana Mena ha deciso, alcuni giorni fa di cancellare ogni fotografia presente nel suo album social per lasciare spazio a scatti di donne per lei di ispirazione (come Brigitte Bardot) e video in bianco e nero della cantante mentre si esibisce in una cover solo chitarra e voce. L'annuncio vero e proprio è arrivato poco più di dodici ore fa, quando l'interprete di "Un bacio all'improvviso" (con Rocco Hunt) ha raccontato dell'imminente arrivo di un nuovo singolo, il prossimo 25 novembre. Si intitolerà "Musica Ligera" e non è altro che una versione spagnola della hit di casa "Musica Leggerissima", scritta e interpretata dal duo Colapesce e Dimartino allo scorso Sanremo 2021. Accanto al teaser video, l'hashtag #nuevaera ad annunciare un nuovo lato della carriera di Ana Mena.

Ana Mena collabora con Colapesce e Dimartino

Dopo aver collaborato al fianco di Fred De Palma, Rocco Hunt e la recentissima "Sol Y Mar" con Federico Rossi, per Ana Mena è ora di un nuovo singolo che è una cover di una famosa hit italiana. Toccherà proprio alla 24enne pop star spagnola, esportare in patria "Musica Ligera" la cover di "Musica Leggerissima" di Colapesce e Dimartino. Dopotutto, la sua passione proprio per questa canzone era già nota, fin da quando, qualche mese fa la cantante aveva pubblicato un video in cui ne eseguiva una speciale versione acustica. Un brano leggero e spensierato, che a Sanremo 2021, dovette accontentarsi del solo quarto posto nella classifica finale, salvo poi sbaragliare le classiche di FIMI/Gfk nei mesi immediatamente successivi. "Musica Leggerissima" ha ottenuto infatti per ben sette settimane consecutive, il primo posto nella classifica settimanale dei brani più ascoltati in Italia, con oltre 280 mila copie vendute e 4 Dischi di platino vinti.