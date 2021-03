Colapesce e Dimartino, il video della canzone "Musica leggerissima"

È online il video di “ Musica leggerissima ”, canzone di Colapesce e Dimartino ( FOTO ) in gara alla 71esima edizione del Festival di Sanremo. Dopo l’esibizione che ha visto protagonista il duo durante la prima serata e dopo la versione di “ Povera Patria ” di Franco Battiato nella serata delle Cover , continua il percorso di “Musica Leggerissima” verso la finale del Festival . Arrivati al loro primo anno sul palco dell’Ariston, Colapesce e Dimartino entrano a gamba tesa nella categoria dei Big, con un brano che raccontano così: “Parla di depressione, dei momenti bui, scuri, dell’esistenza. Che detta così fa paura, ma in realtà è una canzone leggerissima, appunto. La nostra sfida è questa: raccontarli senza cadere nella retorica classica della tristezza”.

Parlando della loro presenza a Sanremo hanno detto: “Non andiamo all’Ariston per promuovere un disco, ma per celebrare una gavetta lunghissima, di viaggi, furgoni, date con pochissimo pubblico. E siamo contenti di farlo su un palco tanto importante per l’Italia. Non a caso, Musica leggerissima non è scritta per Sanremo, ma è una roba che parla di noi, del nostro percorso”.