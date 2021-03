Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie del 5 marzo. LIVE

Si registrano 22.865 nuovi casi e 339 morti. Contagi in crescita in Italia, salgono anche le terapie intensive. Il tasso di positività sale al 6,73% ( BOLLETTINO GRAFICHE ). Da oggi Lombardia in arancione scuro, scuole chiuse. Altre Regioni verso un rafforzamento delle misure. L'Italia è il primo Paese dell'Ue a rifiutare l'export delle dosi di AstraZeneca. L'Ema avvia la valutazione del vaccino russo Sputnik. Primo vertice del commissario Figliuolo con le Regioni. Dati drammatici dall'Istat: nel 2020 in Italia un milione di persone in più in povertà assoluta. Raggiunta la soglia di 5,6 milioni. Calo record dei consumi: -9,1%.