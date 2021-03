L’Italia prima in Ue a bloccare l’export dei vaccini AstraZeneca

Vaccini anti-Covid, quali sono in uso e quali in esame: le differenze

Tale meccanismo era stato proposto con l'obiettivo di evitare che le dosi di vaccino contrattualmente destinate ai Paesi dell’Unione Europea venissero rivendute ad altre nazioni ed esportate fuori dall'Europa. Decisiva, in questo senso, era stata la polemica tra la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ed il Ceo di AstraZeneca, Pascal Soriot, in seguito all'annuncio dei tagli alle consegne in Europa per il primo trimestre del 2021.